https://ria.ru/20201125/otchet-1586248602.html

Власти Ленобласти представили отчет о доходах/расходах бюджета 2020 года

Власти Ленобласти представили отчет о доходах/расходах бюджета 2020 года

Власти Ленинградской области представили отчет о доходах и расходах регионального бюджета за девять месяцев 2020 года. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:23

2020-11-25T13:23

2020-11-25T13:23

ленинградская область

ленинградская область

бюджет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области представили отчет о доходах и расходах регионального бюджета за девять месяцев 2020 года.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службе региональной администрации, поступления в областную казну составили 110,9 миллиарда рублей, из них налоговых и неналоговых доходов — 96 миллиардов рублей."Основными источниками доходов стали налог на прибыль организаций — 47,3 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,7%. Налог на доходы физических лиц составил 21,7 миллиарда рублей, увеличившись на 3,6%. Налог на имущество организаций — 14,7 миллиарда рублей, что меньше объема поступлений соответствующего периода прошлого года на 5,7%. Акцизы достигли 7,7 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего траты из областного бюджета Ленинградской области с января по сентябрь текущего года составили 116,3 миллиарда рублей. В структуре бюджетных расходов традиционно преобладают затраты на образование, здравоохранение и социальную поддержку граждан."Так, на реализацию государственной программы "Современное образование в Ленинградской области" израсходовали 28,2 миллиардов рублей, что на 22,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" — 25,2 миллиардов рублей — в сравнении с прошлым годом увеличение составило на 18,6%. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" — 16,3 миллиардов рублей — на 13,9%", — пояснил представитель пресс-службы обладминистрации.Он отметил, что по данным комитета финансов Ленинградской области, дефицит областного бюджета составил 5,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200917/lenoblast-1577392280.html

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ленинградская область, бюджет