https://ria.ru/20201125/obidina-1586190167.html

Подруга актрисы из фильма "Остров" раскрыла обстоятельства ее смерти

Подруга актрисы из фильма "Остров" раскрыла обстоятельства ее смерти

Родные актрисы Светланы Обидиной скрывали информацию о ее смерти. Об этом написала на своей странице в "ВКонтакте" близкая подруга покойной, актриса Анна... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:07

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культура

светлана обидина

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Родные актрисы Светланы Обидиной скрывали информацию о ее смерти. Об этом написала на своей странице в "ВКонтакте" близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская.О кончине Обидиной на 46-м году жизни стало известно в ночь на среду, 15 ноября.По словам Екатерининской, Обидиной не стало еще 18 ноября, однако в театре "Балтийский дом", в котором она служила, об этом узнали только спустя шесть дней.Подруга Обидиной не смогла объяснить поступок ее родственников. Причина смерти актрисы также остается неизвестной.Светлана Обидина родилась в 1975 году в Ленинграде. Окончила математическую школу.В 1997 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Служила в театре "На Крюковом канале", с 1999 года – актриса Небольшого драматического театра Льва Эренбурга, последние несколько лет выступала на сцене театра "Балтийский дом".В числе работ Обидиной роли в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Преступление и наказание " и "Мажор".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана обидина, россия, санкт-петербург