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Подруга актрисы из фильма "Остров" раскрыла обстоятельства ее смерти
Подруга актрисы из фильма "Остров" раскрыла обстоятельства ее смерти
Родные актрисы Светланы Обидиной скрывали информацию о ее смерти. Об этом написала на своей странице в "ВКонтакте" близкая подруга покойной, актриса Анна... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:07
2020-11-25T07:07
2020-11-25T08:49
культура
светлана обидина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Родные актрисы Светланы Обидиной скрывали информацию о ее смерти. Об этом написала на своей странице в "ВКонтакте" близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская.О кончине Обидиной на 46-м году жизни стало известно в ночь на среду, 15 ноября.По словам Екатерининской, Обидиной не стало еще 18 ноября, однако в театре "Балтийский дом", в котором она служила, об этом узнали только спустя шесть дней.Подруга Обидиной не смогла объяснить поступок ее родственников. Причина смерти актрисы также остается неизвестной.Светлана Обидина родилась в 1975 году в Ленинграде. Окончила математическую школу.В 1997 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Служила в театре "На Крюковом канале", с 1999 года – актриса Небольшого драматического театра Льва Эренбурга, последние несколько лет выступала на сцене театра "Балтийский дом".В числе работ Обидиной роли в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Преступление и наказание " и "Мажор".
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светлана обидина, россия, санкт-петербург
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Родные актрисы Светланы Обидиной
скрывали информацию о ее смерти. Об этом написала на своей странице в "ВКонтакте"
близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская.
О кончине Обидиной на 46-м году жизни стало известно в ночь на среду, 15 ноября.
По словам Екатерининской, Обидиной не стало еще 18 ноября, однако в театре "Балтийский дом", в котором она служила, об этом узнали только спустя шесть дней.
Подруга Обидиной не смогла объяснить поступок ее родственников. Причина смерти актрисы также остается неизвестной.
Светлана Обидина родилась в 1975 году в Ленинграде
. Окончила математическую школу.
В 1997 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Служила в театре "На Крюковом канале", с 1999 года – актриса Небольшого драматического театра Льва Эренбурга, последние несколько лет выступала на сцене театра "Балтийский дом".
В числе работ Обидиной роли в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Преступление и наказание " и "Мажор".