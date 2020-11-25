https://ria.ru/20201125/karabakh-1586339824.html
В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому
В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому
Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:41
2020-11-25T20:41
2020-11-25T21:46
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мид франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан."Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе", — сказал он.Ранее французский сенат абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа."Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США. — Прим. ред.) для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.Как отметил Лемуан, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали независимость Нагорного Карабаха."Ответственность правительства (Франции. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?" — добавил он.Госсекретарь при МИД подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ Париж может участвовать в урегулировании конфликта, если его посредничество будет приниматься и Арменией, и Азербайджаном. Как считает Лемуан, признание независимости Карабаха повлечет потерю "всех возможностей влияния" на ситуацию и затормозит мирный процесс.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/pashinyan-1584782660.html
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нагорный карабах, мид франции, франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости.
Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции
Жан-Батист Лемуан.
"Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе
", — сказал он.
Ранее французский сенат абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.
"Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США. — Прим. ред.) для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.
Как отметил Лемуан, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали независимость Нагорного Карабаха.
"Ответственность правительства (Франции. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?" — добавил он.
Госсекретарь при МИД подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ Париж может участвовать в урегулировании конфликта, если его посредничество будет приниматься и Арменией, и Азербайджаном. Как считает Лемуан, признание независимости Карабаха повлечет потерю "всех возможностей влияния" на ситуацию и затормозит мирный процесс.
Ситуация в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе
1 из 10
К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.
2 из 10
Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.
3 из 10
Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.
4 из 10
Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.
5 из 10
На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.
6 из 10
На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.
7 из 10
Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.
8 из 10
Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.
9 из 10
Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.
10 из 10
Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.
1 из 10
К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.
2 из 10
Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.
3 из 10
Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.
4 из 10
Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.
5 из 10
На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.
6 из 10
На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.
7 из 10
Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.
8 из 10
Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.
9 из 10
Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.
10 из 10
Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.