https://ria.ru/20201125/karabakh-1586339824.html

В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому

В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому

Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:41

2020-11-25T20:41

2020-11-25T21:46

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мид франции‎

франция

париж

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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан."Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе", — сказал он.Ранее французский сенат абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа."Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США. — Прим. ред.) для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.Как отметил Лемуан, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали независимость Нагорного Карабаха."Ответственность правительства (Франции. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?" — добавил он.Госсекретарь при МИД подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ Париж может участвовать в урегулировании конфликта, если его посредничество будет приниматься и Арменией, и Азербайджаном. Как считает Лемуан, признание независимости Карабаха повлечет потерю "всех возможностей влияния" на ситуацию и затормозит мирный процесс.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/pashinyan-1584782660.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мид франции‎, франция, париж, в мире