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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586339824.html
В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому
В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому
Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:41
2020-11-25T21:46
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мид франции‎
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан."Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе", — сказал он.Ранее французский сенат абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа."Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США. — Прим. ред.) для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.Как отметил Лемуан, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали независимость Нагорного Карабаха."Ответственность правительства (Франции. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?" — добавил он.Госсекретарь при МИД подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ Париж может участвовать в урегулировании конфликта, если его посредничество будет приниматься и Арменией, и Азербайджаном. Как считает Лемуан, признание независимости Карабаха повлечет потерю "всех возможностей влияния" на ситуацию и затормозит мирный процесс.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
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нагорный карабах, мид франции‎, франция, париж, в мире

В МИД Франции заявили, что признание Карабаха не пойдет на пользу никому

20:41 25.11.2020 (обновлено: 21:46 25.11.2020)
 
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан.
"Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ. — Прим. ред.), ни Европе", — сказал он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 10:34
Смелое признание. Пашинян назвал "главного ответственного" за Карабах
Ранее французский сенат абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.
"Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США. — Прим. ред.) для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.
Как отметил Лемуан, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали независимость Нагорного Карабаха.
"Ответственность правительства (Франции. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?" — добавил он.
Госсекретарь при МИД подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ Париж может участвовать в урегулировании конфликта, если его посредничество будет приниматься и Арменией, и Азербайджаном. Как считает Лемуан, признание независимости Карабаха повлечет потерю "всех возможностей влияния" на ситуацию и затормозит мирный процесс.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта

Ситуация в Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

Российские миротворцы во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Военная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

Российский миротворец во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Карабахе
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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