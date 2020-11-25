https://ria.ru/20201125/karabakh-1586250144.html

Эксперт: памятники в Карабахе должны оценить международные специалисты

Эксперт: памятники в Карабахе должны оценить международные специалисты

Текущее состояние памятников культурного наследия Нагорного Карабаха нуждается в оценке, ее могла бы сделать миссия международных экспертов, в том числе... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:30

2020-11-25T13:30

2020-11-25T13:30

ситуация в нагорном карабахе

икомос

нагорный карабах

сергей лавров

юнеско

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Текущее состояние памятников культурного наследия Нагорного Карабаха нуждается в оценке, ее могла бы сделать миссия международных экспертов, в том числе российских, имеющих опыт работы в Сирии, рассказала РИА Новости руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Надежда Филатова.Ранее российские деятели культуры, в числе которых дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Александр Сокуров, написали письмо с просьбой к ЮНЕСКО включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения.Как рассказала Филатова, существует практика, согласно которой культурные достопримечательности, находящиеся в зоне высокого риска, попадают в фокус внимания ЮНЕСКО, не будучи объектами всемирного наследия. По ее словам, это является экстренной мерой, когда местные власти не способны обеспечить сохранность памятников и требуется международное вмешательство."Что касается памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, необходимо, прежде всего, определить, угрожает ли им реальная опасность. Сейчас, когда вооруженные столкновения в регионе фактически прекратились, важно оценить текущее состояние объектов, чтобы принять дальнейшие решения", - рассказала она.По ее мнению, оптимально было бы организовать совместную миссию экспертов ЮНЕСКО и ИКОМОС с привлечением российских специалистов, которые имеют опыт работ в сложных условиях, в частности, в Сирии."Миссии следует отправиться туда и на месте оценить физическое состояние объектов и ту систему правоотношений, которая вокруг них сложилась. Кто является их пользователем, кто несет ответственность за сохранение этих объектов, требуют ли они немедленных реставрационных работ или они находятся в неаварийном состоянии, – на эти вопросы должны ответить члены миссии. После того, как будет понятен круг проблем, нужно будет принимать решение, какие механизмы следует подключить дополнительно", - пояснила Филатова.Собеседница агентства считает, что миссия также может дать рекомендации, как в дальнейшем обеспечивать управление памятниками, и вместе с правительством Азербайджана разработать дорожную карту по их сохранению и использованию. Формализация дорожной карты в виде международного документа будет означать наличие международных обязательств, которые все стороны должны исполнять, что станет дополнительной гарантией сохранности христианского культурного наследия Карабаха, уточнила она."Азербайджан – участник Конвенции об охране всемирного наследия и зарекомендовал себя как страна, которая заботится о сохранении культурного наследия и уважает мнение ЮНЕСКО на самом высоком государственном уровне.... Все это дает нам право рассчитывать, что власти страны с готовностью отнесутся к идее принять у себя международную миссию ЮНЕСКО и по ее итогам возьмут на себя определенные обязательства. Чем раньше это состоится, тем лучше для всех заинтересованных сторон", - заключила она.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585591755.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584848340.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Святыня Арцаха: армяне прощаются с монастырем Дадиванк Со всей Армении в обитель приехали сотни христиан, чтобы проститься с Дадиванком. Монастырский комплекс находится на территории, которая с 15 ноября принадлежит Азербайджану. До этого Дадиванк долгие годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у монастыря наблюдательный пост. Миротворцы будут следить за тем, чтобы никто не мародерствовал и не обижал прихожан. 2020-11-25T13:30 true PT5M17S

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икомос, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, азербайджан, армения, в мире