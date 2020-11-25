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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586237338.html
В Кремле не стали связывать события в Карабахе и ситуацию в Донбассе
В Кремле не стали связывать события в Карабахе и ситуацию в Донбассе
Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:42
2020-11-25T12:44
никол пашинян
ильхам алиев
дмитрий песков
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
донбасс
нагорный карабах
киев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не дает", - ответил он на соответствующий вопрос.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201111/donbass-1584074060.html
азербайджан
армения
донбасс
нагорный карабах
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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, азербайджан, армения, донбасс, нагорный карабах, киев, в мире

В Кремле не стали связывать события в Карабахе и ситуацию в Донбассе

12:42 25.11.2020 (обновлено: 12:44 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не дает", - ответил он на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:27
Песков оценил возможность отправки миротворцев в Донбасс
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевДмитрий ПесковАзербайджанАрменияДонбассНагорный КарабахКиевВ мире
 
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