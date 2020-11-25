https://ria.ru/20201125/karabakh-1586237338.html

В Кремле не стали связывать события в Карабахе и ситуацию в Донбассе

В Кремле не стали связывать события в Карабахе и ситуацию в Донбассе

Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:42

2020-11-25T12:42

2020-11-25T12:44

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

донбасс

нагорный карабах

киев

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе вследствие реваншистских настроений в Киеве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не дает", - ответил он на соответствующий вопрос.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201111/donbass-1584074060.html

азербайджан

армения

донбасс

нагорный карабах

киев

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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, азербайджан, армения, донбасс, нагорный карабах, киев, в мире