https://ria.ru/20201125/karabakh-1586188532.html
Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район
Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район
Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:39
2020-11-25T05:39
2020-11-25T05:39
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны Азербайджана.Для обеспечения движения подразделений в Кельбаджарский район были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги.Во вторник последние армянские вооруженные подразделения покинули Кельбаджарский район, сообщил корреспондент РИА Новости.Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана."Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.Соглашение о прекращении огняПередача района произошла согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в непризнанной республике. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.Двадцать третьего ноября правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана. В нем был упомянут 121 населенный пункт, 16 из которых в Кельбаджарском районе.Принадлежность КарабахаПрезидент России Владимир Путин ранее отметил, что посреднические усилия Москвы и ее следование ключевым договоренностям, определенным в Минской группе, позволили стабилизировать ситуацию в Карабахе. Глава государства подчеркнул, что Россия предприняла огромные усилия, чтобы остановить боевые действия, которые привели к гибели тысяч граждан Азербайджана и Армении.Путин также прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха."С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.Обязательства полностью выполняютсяЖизнеспособность достигнутого при участии лидеров России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и России, выполняются.
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нагорный карабах, сергей лавров, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация
размещена на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Для обеспечения движения подразделений в Кельбаджарский район были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги.
Во вторник последние армянские вооруженные подразделения покинули Кельбаджарский район, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана
.
"Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению
. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.
Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.
Соглашение о прекращении огня
Передача района произошла согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в непризнанной республике. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
Двадцать третьего ноября правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана. В нем был упомянут 121 населенный пункт, 16 из которых в Кельбаджарском районе.
Принадлежность Карабаха
Президент России Владимир Путин
ранее отметил, что посреднические усилия Москвы и ее следование ключевым договоренностям, определенным в Минской группе, позволили стабилизировать ситуацию в Карабахе. Глава государства подчеркнул, что Россия предприняла огромные усилия, чтобы остановить боевые действия, которые привели к гибели тысяч граждан Азербайджана и Армении.
Путин также прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
"С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ
не обязывали Россию ввязываться в конфликт.
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
1 из 14
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
2 из 14
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
3 из 14
Тяжелые бои идут на южном направлении.
4 из 14
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
5 из 14
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
6 из 14
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
7 из 14
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
8 из 14
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
9 из 14
В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
10 из 14
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
11 из 14
"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
12 из 14
Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.
13 из 14
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
14 из 14
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
1 из 14
Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.
2 из 14
В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.
3 из 14
Тяжелые бои идут на южном направлении.
4 из 14
Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.
5 из 14
Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.
6 из 14
Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.
7 из 14
От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.
8 из 14
В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.
9 из 14
В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.
10 из 14
Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.
11 из 14
"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.
12 из 14
Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.
13 из 14
В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.
14 из 14
Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.
Обязательства полностью выполняются
Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров
.
Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и России, выполняются.