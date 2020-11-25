Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586188532.html
Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район
Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район
Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:39
2020-11-25T05:39
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858497_0:143:2500:1549_1400x0_80_0_0_6d4cf94b2c81ba487b3c233b82c09c55.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны Азербайджана.Для обеспечения движения подразделений в Кельбаджарский район были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги.Во вторник последние армянские вооруженные подразделения покинули Кельбаджарский район, сообщил корреспондент РИА Новости.Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана."Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.Соглашение о прекращении огняПередача района произошла согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в непризнанной республике. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.Двадцать третьего ноября правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана. В нем был упомянут 121 населенный пункт, 16 из которых в Кельбаджарском районе.Принадлежность КарабахаПрезидент России Владимир Путин ранее отметил, что посреднические усилия Москвы и ее следование ключевым договоренностям, определенным в Минской группе, позволили стабилизировать ситуацию в Карабахе. Глава государства подчеркнул, что Россия предприняла огромные усилия, чтобы остановить боевые действия, которые привели к гибели тысяч граждан Азербайджана и Армении.Путин также прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха."С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.Обязательства полностью выполняютсяЖизнеспособность достигнутого при участии лидеров России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и России, выполняются.
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858497_0:0:2224:1667_1400x0_80_0_0_676d470a3a6571beb7e32b16ef85aac6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, сергей лавров, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район

05:39 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоЛюди встречают подразделения азербайджанской армии в Агдамском районе
Люди встречают подразделения азербайджанской армии в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Для обеспечения движения подразделений в Кельбаджарский район были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги.
Во вторник последние армянские вооруженные подразделения покинули Кельбаджарский район, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана.
"Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.
Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.
Автомобиль с российскими миротворцами в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Русские все взяли под контроль": что происходит в столице Карабаха

Соглашение о прекращении огня

Передача района произошла согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в непризнанной республике. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
Двадцать третьего ноября правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана. В нем был упомянут 121 населенный пункт, 16 из которых в Кельбаджарском районе.
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Легкий случай". Почему США не удалось помирить Баку и Ереван

Принадлежность Карабаха

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что посреднические усилия Москвы и ее следование ключевым договоренностям, определенным в Минской группе, позволили стабилизировать ситуацию в Карабахе. Глава государства подчеркнул, что Россия предприняла огромные усилия, чтобы остановить боевые действия, которые привели к гибели тысяч граждан Азербайджана и Армении.
Путин также прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
"С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

Женщины в подвале своего дома в Степанакерте
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Тяжелые бои идут на южном направлении.

Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

Люди молятся в храме в Степанакерте
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

Мужчина в своем доме, поврежденном в результате ракетного обстрела селения Шош
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

Жители Степанакерта скрываются от обстрелов города в нижней части храма
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

Жительница Гянджи в разрушенном после обстрела доме
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

Жители Гянджи в разрушенном после обстрела доме
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

Дом в Гяндже, разрушенный после обстрела
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

Женщина возле разбитых витрин магазина в результате ракетного обстрела города Гянджа
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

Дом, поврежденный в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Обязательства полностью выполняются

Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и России, выполняются.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
Лента новостейМолния