https://ria.ru/20201125/karabakh-1586188532.html

Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район

Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район

Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:39

2020-11-25T05:39

2020-11-25T05:39

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Азербайджанская армия вошла в оставленный армянскими военными Кельбаджарский район. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства обороны Азербайджана.Для обеспечения движения подразделений в Кельбаджарский район были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги.Во вторник последние армянские вооруженные подразделения покинули Кельбаджарский район, сообщил корреспондент РИА Новости.Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана."Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.Соглашение о прекращении огняПередача района произошла согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня в непризнанной республике. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.Двадцать третьего ноября правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана. В нем был упомянут 121 населенный пункт, 16 из которых в Кельбаджарском районе.Принадлежность КарабахаПрезидент России Владимир Путин ранее отметил, что посреднические усилия Москвы и ее следование ключевым договоренностям, определенным в Минской группе, позволили стабилизировать ситуацию в Карабахе. Глава государства подчеркнул, что Россия предприняла огромные усилия, чтобы остановить боевые действия, которые привели к гибели тысяч граждан Азербайджана и Армении.Путин также прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха."С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.Обязательства полностью выполняютсяЖизнеспособность достигнутого при участии лидеров России, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Как подчеркнул российский министр, все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и России, выполняются.

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, сергей лавров, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире