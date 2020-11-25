https://ria.ru/20201125/eremenko-1586152280.html

Еременко: у нас достаточный запас прочности для любой поддержки бизнеса

Еременко: у нас достаточный запас прочности для любой поддержки бизнеса

Объем реструктуризации кредитов предприятий МСП из пострадавших отраслей экономики превысил в октябре, по данным ЦБ РФ, 30% портфеля их кредитов в банках... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:00

2020-11-25T10:00

2020-11-25T10:00

втб

интервью

новости компаний - экономика

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Объем реструктуризации кредитов предприятий МСП из пострадавших отраслей экономики превысил в октябре, по данным ЦБ РФ, 30% портфеля их кредитов в банках. Широкое применение банками этого инструмента и других мер поддержки позволили снизить негативный эффект от ограничительных мер в период пандемии. О том, как один из основных участников рынка кредитования среднего и малого бизнеса помогает клиентам проходить сложный период, какие меры поддержки оказались самыми эффективными и какие новые сервисы внедрены для предпринимателей, в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко:— Руслан Юрьевич, как пандемия и связанные с ней ограничения сказались на среднем и малом бизнесе, а также на результатах банка в этом сегменте?— Мы впервые столкнулись с кризисом, который имеет в основе не финансово-экономические причины. Однако есть еще одно отличие от прежних периодов: многие сферы экономики, в том числе банки, оказались к нему готовы. Мы с самого начала пандемии понимали, в какой сложной ситуации окажутся наши клиенты, многие из которых в период ограничений были вынуждены серьезно сократить или даже временно остановить свою деятельность. При этом у них оставались все текущие затраты на аренду, выплаты поставщикам, зарплату сотрудникам.Первое, к чему мы приступили – это реструктуризация кредитов. Заранее пересмотрели свой действующий портфель, чтобы понять, какие отрасли понесут наибольший урон от COVID-19 и режима ограничений, где срочно нужна поддержка. По сути, наши прогнозы совпали с составленным правительством перечнем пострадавших отраслей. Он, кстати, потом расширялся с учетом наших предложений и экспертного мнения.Реструктуризация кредитного портфеля стала ключевым инструментом поддержки, который позволил снизить долговое бремя заемщиков, распределив его на более поздний срок. Всем, кому это было необходимо в критической ситуации, мы изменили структуру задолженности и график платежей. Показатели наших клиентов устойчивы, ни один из таких заемщиков не вышел на просрочку по кредитам. Конечно, нам пришлось осознанно отказаться от части дохода, маржи. Более важным для нас было сохранить качество кредитов, не дать клиентам потерять свой бизнес и сделать наше взаимодействие с ними более комфортным на годы вперед. В сложившейся ситуации это позволило нам обеспечить устойчивость портфеля.В дальнейшем мы включились в реализацию семи госпрограмм. По всем новым инструментам поддержки, в том числе нашим собственным инструментам реструктуризации, мы одобрили свыше 35 тысяч заявок предпринимателей на 450 миллиардов рублей. В рамках госсубсидий мы поддержали миллион рабочих мест.Все это помогает проходить период пандемии достаточно стабильно. Если посмотреть на цифры, то мы в непростое время не падаем, а даже растем. Наш кредитный портфель в сегменте СМБ в этом году вырос на 10%, до 1,39 триллиона рублей, рост пассивов тоже значительный – на 20%, до 1,82 триллиона рублей. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько остро будет развиваться ситуация.— Когда был пик заявок на поддержку бизнеса? Какие госпрограммы поддержки получили наибольшую популярность? — Безусловно, самыми активными по приему заявок и их первичной обработке были месяцы самоизоляции − апрель, май и, по инерции, – июнь. Начиная с июля, когда компании стали выходить на более-менее рабочий формат, рост количества таких заявок замедлился. Наибольший отклик в экономике, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, получили две госпрограммы. Первая − программа льготного кредитования под нулевую ставку для сохранения занятости ("программа 422", названная так по номеру постановления правительства). По ней нам поступило 10 тысяч заявок на 40 миллиардов рублей, и на сегодня более 6 тысяч предпринимателей получили поддержку на 26 миллиардов рублей.Вторая, наиболее емкая, которая запускалась в более спокойном и осознанном режиме, − программа кредитования на восстановление деятельности (или "программа 696"). Она начала работать с 1 июня, ее основной параметр – кредитование под 2% годовых с возможностью полного списания кредита при условии поддержания численности сотрудников. Она стала самой востребованной − заявки начали поступать еще до официального запуска. На сегодняшний день в ее рамках банком подписана 21 тысяча соглашений на 80 миллиардов рублей.— Насколько были востребованы эти программы в регионах?— В целом в России каждый регион в той или иной мере затронут негативными последствиями пандемии, везде действуют и наши меры поддержки. Самые большие объемы пришлись на регионы с наиболее развитым бизнесом: столичные города, города-миллионники. Там, где работает больше предпринимателей, особенно ориентированных на розничного потребителя, были нужны и более значительные меры поддержки. Еще один фактор − в регионах были разные сроки действия и масштабы ограничительных мер. Где-то они были более жесткими для всех предприятий, где-то применялся дифференцированный подход. Это тоже влияло на поток обращений.В общем объеме оказанной поддержки, по нашей статистике, кроме Москвы и Петербурга, лидируют Воронежская, Нижегородская области, Татарстан. По 422-й программе – тоже Татарстан, Свердловская, Томская области, по 696-й – Кемеровская, Иркутская области, Башкортостан.— Каким отраслям уделялось особое внимание при оказании поддержки малому и среднему бизнесу?— У нас в портфеле есть представители абсолютно всех отраслей, и мы оказываем поддержку тем, кому она нужна. По нашей статистике, больше всех в ней нуждались торговля, автосервис, операции с недвижимостью, обрабатывающие производства, гостиничный и ресторанный бизнес, грузоперевозки. Но нам важен, в первую очередь, клиент, а не отрасль, и мы находили варианты, как помочь, даже если он не относился к пострадавшим сферам деятельности.Мы не останавливали работу и с отраслями, которые формально не пострадали от пандемии, но имеют свои особенности и часто повышенные риски, например, сельское хозяйство. В условиях погодных аномалий любое, даже самое устойчивое и процветающее хозяйство не сможет достичь плановых показателей. Много рисков и в животноводстве: те же эпидемии, но касающиеся птицы или крупного рогатого скота.При этом ВТБ успешно работает с аграриями, в нашем портфеле среднего и малого бизнеса примерно пятая часть − сельское хозяйство. Мы являемся ключевым банком-партнером Минсельхоза и в этой отрасли работаем, в том числе, по "Программе 1528", утвержденной правительством. Здесь клиент имеет конечную ставку кредита от 1 до 5%, а реально она сейчас составляет 2-2,5%, что позволяет нивелировать повышенные риски, обеспечивая меньшую долговую нагрузку. Объем соглашений по программе сегодня превышает 254 миллиарда рублей. Также для сельхозпредприятий проводим реструктуризацию по этим кредитам, делаем льготные пролонгации на более комфортный для предприятия срок.— Сам бизнес может перестроить свою модель даже в таких непростых условиях?— Я знаю примеры из пострадавших отраслей, когда за месяцы самоизоляции предприятие не только не закрылось, но и смогло динамично развиваться. Скажем, в ресторанном бизнесе у многих получилось успешно перестроиться на доставку. Устойчивость бизнеса во многом зависит от способности менеджмента вовремя пересмотреть свои планы, понять, как меняется поведение потребителей, запустить новые продуктовую стратегию и ассортимент.По опыту этого года даже компании, ориентированные на конечного потребителя, оказались в лучших условиях, если у них был интернет-бизнес − для таких кризис прошел если не безболезненно, то с наименьшими потерями. Основной удар в период пандемии получили те, кто не имел никакой инфраструктуры цифрового бизнеса, интернет-торговли. Для многих наших клиентов это стало стимулом развивать цифровые каналы.— Как и для банка? Многие ваши коллеги говорят о том, что пандемия ускорила процессы цифровизации.— Мы работаем с массовым сегментом уже второй год, это сегодня для нас большая целевая аудитория. Все нововведения ориентированы на предпринимателей, на массовый рынок. До пандемии мы активно использовали цифровые технологии, чтобы быть удобнее для клиентов, она стала лишь поводом ускорить развитие этого направления.Нам было важно сделать процесс коммуникации с клиентом максимально быстрым и качественным. Предприниматели, которые единолично управляют бизнесом, могут сегодня открыть расчетный счет в офисе ВТБ всего за 20 минут, сделать дистанционно предварительное резервирование. Причем, при посещении офиса им будет нужен только паспорт. Мы сейчас продолжаем совершенствовать сервис, и к концу года он будет одним из самых удобных на рынке. Летом мы запустили выездной сервис, когда клиент делает онлайн-резервирование расчетного счета, затем к нему выезжает менеджер, помогает с оформлением документов на открытие счета.Мы понимаем, что время для предпринимателей – одна из ключевых ценностей. Скоро представим рынку продукт, который позволит обеспечить выдачу банковской экспресс-гарантии в электронном виде за 15 минут в рамках нового гарантийного конвейера.Как у крупного банка у нас есть ресурсы, чтобы в текущей ситуации не сокращать инвестиции в цифровую инфраструктуру, а наращивать их. В этом году мы сделали сильный реинжиниринг мобильного банка для бизнеса. Сейчас отслеживаем реакцию рынка: в AppStore и Google Play видим оценки выше 4,5, а по рейтингу консалтингового агентства Markswebb входим в топ-10 лучших мобильных банков для бизнеса.Раньше любой сервис был связан с визитом в отделение, сбором документов. Например, чтобы оформить банковскую гарантию, нужно было идти в банк и подавать пакет документов в бумажном виде, а через несколько дней, получив решение, идти за гарантией, чтобы передать его контрагентам. Сейчас большинство расчетных операций клиенты могут делать дистанционно. К 2022-2023 годам наша цель – предоставить возможность получения любых услуг ВТБ в цифровых каналах. При этом мы внимательно относимся к развитию и поддержке сети офисов банка, куда клиент может прийти. Физическая сеть отделений будет всегда востребована.— В чем вы сейчас видите основные потребности предпринимателей?— Я думаю, нашим клиентам сегодня особенно важно направлять всю энергию на поддержку своего бизнеса, а не заниматься рутинными вопросами. Мы стремимся выйти за рамки просто расчетного банка и помогать им в решении повседневных задач. Например, многие предприниматели самостоятельно ведут бухгалтерию, это не только время, но и расходы. Даже у самого небольшого бизнеса они могут составлять десятки тысяч рублей в год. Понятно, что все стремятся оптимизировать эти расходы. Поэтому мы собрали в единое приложение полноценный налоговый учет для ИП, облачные решения, услуги по ведению бухгалтерии и налоговой отчетности, платежи в госорганы и многое другое. Его запустили в начале пандемии, и уже сейчас наше приложение "Цифра" установили более 50 тысяч пользователей. Такие услуги банком не монетизируются, но помогают клиенту сэкономить. На первый взгляд, это не критичные суммы, но, когда малый бизнес встает на ноги, только развивает свое дело, размер таких платежей, которых по разным направлениям накапливается немало, имеет значение.Еще одно предложение, которое призвано сократить расходы, - прием платежей от физлиц через QR-код в Системе быстрых платежей. Мы предоставляем клиентам такую возможность за небольшую комиссию через сервис Бизнес QR. При этом никакого расчетно-кассового оборудования не требуется. Это можно делать в любой небольшой торговой точке или кафе, ремонтной мастерской. После масштабирования в сентябре на регионы клиентская база приложения быстро растет – за последние два месяца его подключили 1,5 тысячи новых пользователей.— А если клиент предпочитает классические расчетные сервисы? — Такие инструменты будут востребованы всегда. Только за три квартала текущего года мы привлекли на "пакеты" РКО почти 185 тысяч новых клиентов. Преимущественная часть нашей клиентской базы уже перешла на них. Клиенты могут сформировать пакет актуальных для них услуг, подходящих как начинающим предпринимателям, так и компаниям, которым требуется "продвинутый" набор сервисов. В зависимости от размера бизнеса клиенты выбирают тот пакет, который наиболее им подходит.— Судя по последним новостям, число заболевших коронавирусом продолжает расти. Если будет принято решение снова ввести некоторые ограничения, готов ли банк к этому?— Несмотря на объективные сложности этого года, наша клиентская база растет – за 9 месяцев года у нас двукратный рост количества новых клиентов среднего и малого бизнеса в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Абсолютный рекорд в истории банка установлен в сентябре, когда за месяц было открыто 32 тысячи новых счетов предпринимателей – больше среднего уровня в разы, общее количество превысило 700 тысяч. Поддержка клиентов, внимание к их потребностям и удобные сервисы – все отражается на этом результате.Сегодня у нас есть более осознанные планы и программы на случай введения ограничений: мы лучше понимаем, по каким триггерам нужно следить за состоянием бизнеса клиентов. Если в марте многое делалось экспертным путем, то сейчас у нас есть набор функций, банковских инструментов с точки зрения оценки операционного риска, кредитного риска, других рыночных рисков. При срабатывании этих триггеров мы будем быстрее понимать, где "тушить пожар".Кроме того, у нас есть достаточный запас прочности для любой помощи предпринимателям. Он позволит нам при необходимости предложить клиентам существующие и новые меры поддержки, а также организовать доступ к господдержке. Наша инфраструктура к этому готова: физическая сеть в части персонала и развертывания экстренных режимов работы, и технологическая − с точки зрения более развитых дистанционных цифровых каналов. Прошедший сложный период позволил нам обнаружить свои ошибки, исправить их, и теперь мы можем в более надежном режиме помогать клиентам, а также наращивать свой собственный бизнес.

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https://ria.ru/20200928/tsifrovizatsiya-1577914419.html

https://ria.ru/20201111/vtb-1584091216.html

https://ria.ru/20201030/vtb-1582264477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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