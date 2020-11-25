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https://ria.ru/20201125/buzova-1586329656.html
Суд отклонил кассацию бизнесмена по делу о песнях Бузовой в сауне
Суд отклонил кассацию бизнесмена по делу о песнях Бузовой в сауне
Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс", продюсирующей Ольгу... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:33
2020-11-25T19:33
культура
тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ольга бузова
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс", продюсирующей Ольгу Бузову, взыскали с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех ее песен в сауне.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП в среду отклонил кассационную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Георгия Аронова - на принятое в ноябре 2019 года решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.Суды установили, что Аронов без лицензионного договора использовал песни Бузовой "Улететь", "Люди не верили", "Привыкаю", копируя их в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса "Праздник".Согласно материалам дела, суды отклонили довод ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик "доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения".Как отметил в решении суд первой инстанции, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и иных арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.
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тринадцатый арбитражный апелляционный суд, ольга бузова, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Суд отклонил кассацию бизнесмена по делу о песнях Бузовой в сауне

19:33 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс", продюсирующей Ольгу Бузову, взыскали с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех ее песен в сауне.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП в среду отклонил кассационную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Георгия Аронова - на принятое в ноябре 2019 года решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Суды установили, что Аронов без лицензионного договора использовал песни Бузовой "Улететь", "Люди не верили", "Привыкаю", копируя их в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса "Праздник".
Согласно материалам дела, суды отклонили довод ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик "доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения".
Как отметил в решении суд первой инстанции, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и иных арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.
Телеведущая, певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 18:57
"Ничего святого нет у вас!" Телефон Бузовой "слили" в Сеть
 
КультураТринадцатый арбитражный апелляционный судОльга БузоваЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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