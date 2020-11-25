https://ria.ru/20201125/bezhentsy-1586281144.html

В Нагорный Карабах за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

В Нагорный Карабах за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

За сутки в Нагорный Карабах вернулись более двух тысяч беженцев, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулись уже более 15 тысяч жителей,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:48

2020-11-25T15:48

2020-11-25T15:48

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись более двух тысяч беженцев, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулись уже более 15 тысяч жителей, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более двух тысяч беженцев. Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тысяч жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", - сказал он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201123/avtobusy-1585999771.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире