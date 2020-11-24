https://ria.ru/20201124/zhile-1586093173.html

В Ленобласти к 2025 году расселят более 1,3 тысячи аварийных домов

В Ленобласти к 2025 году расселят более 1,3 тысячи аварийных домов

Власти Ленинградской области к 2025 году планируют расселить 1316 аварийных домов, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:48

2020-11-24T14:48

2020-11-24T14:48

ленинградская область

денис москвин

луга

подпорожье

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области к 2025 году планируют расселить 1316 аварийных домов, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.По его словам, в настоящий момент в Ленинградской области помимо реализации основной региональной пятилетней программы (2019-2025 годы) с 2019 года начали действовать две дополнительные областные программы. Благодаря им началось расселение аварийного жилищного фонда, не вошедшего по условиям в основную региональную программу, а также расселение домов, принадлежащих на праве собственности Ленинградской области.Он уточнил, что на эти цели запланировано потратить около 18,5 миллиардов рублей, в том числе на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах. За пять лет планируется построить 50 многоквартирных домов в муниципальных образованиях, где строительство не велось с 1960-х и 1980-х годов."Мы считаем цифры по расселению адекватными. Например, в Подпорожье в рамках этого этапа будет расселено 7% от всего жилого фонда города, в Луге – 5%, в Сясьстрое – около 11%. Это хорошие цифры", — сообщил он.Уже обеспечено финансированием 95% аварийного жилищного фонда. Оставшиеся 5% — это дома, признанные аварийными в 2019 и 2020 годах, расселение которых будет не ранее 2026 года, заключил Москвин.

https://ria.ru/20201123/upravlenie-1585972108.html

луга

подпорожье

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денис москвин, луга, подпорожье, ленинградская область