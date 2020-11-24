Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201124/zhile-1586093173.html
В Ленобласти к 2025 году расселят более 1,3 тысячи аварийных домов
В Ленобласти к 2025 году расселят более 1,3 тысячи аварийных домов
Власти Ленинградской области к 2025 году планируют расселить 1316 аварийных домов, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:48
2020-11-24T14:48
ленинградская область
денис москвин
луга
подпорожье
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/25/1561802568_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_02c2a5f0fb69493e828ffe205711a416.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области к 2025 году планируют расселить 1316 аварийных домов, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.По его словам, в настоящий момент в Ленинградской области помимо реализации основной региональной пятилетней программы (2019-2025 годы) с 2019 года начали действовать две дополнительные областные программы. Благодаря им началось расселение аварийного жилищного фонда, не вошедшего по условиям в основную региональную программу, а также расселение домов, принадлежащих на праве собственности Ленинградской области.Он уточнил, что на эти цели запланировано потратить около 18,5 миллиардов рублей, в том числе на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах. За пять лет планируется построить 50 многоквартирных домов в муниципальных образованиях, где строительство не велось с 1960-х и 1980-х годов."Мы считаем цифры по расселению адекватными. Например, в Подпорожье в рамках этого этапа будет расселено 7% от всего жилого фонда города, в Луге – 5%, в Сясьстрое – около 11%. Это хорошие цифры", — сообщил он.Уже обеспечено финансированием 95% аварийного жилищного фонда. Оставшиеся 5% — это дома, признанные аварийными в 2019 и 2020 годах, расселение которых будет не ранее 2026 года, заключил Москвин.
https://ria.ru/20201123/upravlenie-1585972108.html
луга
подпорожье
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156180/25/1561802568_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_1a0fea6ecd9aaad269a6b9c5b989d506.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис москвин, луга, подпорожье, ленинградская область

В Ленобласти к 2025 году расселят более 1,3 тысячи аварийных домов

14:48 24.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области к 2025 году планируют расселить 1316 аварийных домов, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.
По его словам, в настоящий момент в Ленинградской области помимо реализации основной региональной пятилетней программы (2019-2025 годы) с 2019 года начали действовать две дополнительные областные программы. Благодаря им началось расселение аварийного жилищного фонда, не вошедшего по условиям в основную региональную программу, а также расселение домов, принадлежащих на праве собственности Ленинградской области.
"Сейчас на территории региона признаны аварийными 1503 многоквартирных дома общей площадью 321 тысяча квадратных метров, в которых проживают 21 тысяча человек. В рамках трех программ по переселению до 1 сентября 2025 года планируется расселить 1316 аварийных домов общей площадью 300 тысяч квадратных метров, в которых проживают 19 тысяч граждан", — отметил Москвин.
Он уточнил, что на эти цели запланировано потратить около 18,5 миллиардов рублей, в том числе на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах. За пять лет планируется построить 50 многоквартирных домов в муниципальных образованиях, где строительство не велось с 1960-х и 1980-х годов.
Волховский район Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 18:47Ленинградская область
В Ленобласти открылся Центр управления регионом
"Мы считаем цифры по расселению адекватными. Например, в Подпорожье в рамках этого этапа будет расселено 7% от всего жилого фонда города, в Луге – 5%, в Сясьстрое – около 11%. Это хорошие цифры", — сообщил он.
Уже обеспечено финансированием 95% аварийного жилищного фонда. Оставшиеся 5% — это дома, признанные аварийными в 2019 и 2020 годах, расселение которых будет не ранее 2026 года, заключил Москвин.
 
Ленинградская областьДенис МосквинЛугаПодпорожьеЛенинградская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Лента новостейМолния