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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/voennye-1586012974.html
Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе
Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе
Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:12
2020-11-24T13:09
ситуация в нагорном карабахе
россия
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нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны.В понедельник началось гуманитарное разминирование территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры.Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.Добавляется, что военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963268.html
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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе
Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе.
2020-11-24T05:12
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Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
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Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе

05:12 24.11.2020 (обновлено: 13:09 24.11.2020)
 
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны.
В понедельник началось гуманитарное разминирование территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования", — говорится в сообщении.

Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры.
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Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.
"Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами", — информирует российское военное ведомство.
Добавляется, что военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов.
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В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

Российские миротворцы во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Военная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

Российский миротворец во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Карабахе
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ильхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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