Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе
"Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования", — говорится в сообщении.
К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.
К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.
Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.
Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.
Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.
Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.
Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.
Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.
На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.
На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.
На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.
На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.
Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.
Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.
Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.
Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.
Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.
Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.
Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.
Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.
К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.
Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.
Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.
Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.
На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.
На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.
Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.
Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.
Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.
Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.