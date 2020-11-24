https://ria.ru/20201124/voennye-1586012974.html

Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе

Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе

Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T05:12

2020-11-24T05:12

2020-11-24T13:09

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил, сообщает пресс-служба Минобороны.В понедельник началось гуманитарное разминирование территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.Уточняется, что саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами их социальной инфраструктуры.Оборонное ведомство отмечает, что обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где их подрывают. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте.Добавляется, что военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.

https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963268.html

https://ria.ru/20201123/agdam-1585738156.html

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нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе. 2020-11-24T05:12 true PT1M07S

Российские саперы ведут разминирование в Карабахе Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы. 2020-11-24T05:12 true PT0M47S

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, азербайджан, армения, в мире