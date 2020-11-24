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Ленинградская область
https://ria.ru/20201124/snos-1586129702.html
В Ленобласти до 2025 года снесут 1066 аварийных домов
В Ленобласти до 2025 года снесут 1066 аварийных домов
В Ленинградской области до 2025 года снесут 1066 домов, признанных аварийными, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:28
2020-11-24T17:28
ленинградская область
денис москвин
жилье
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области до 2025 года снесут 1066 домов, признанных аварийными, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин. Работы будут выполнены за счет средств местных бюджетов."В бюджете муниципальных образований должны быть предусмотрены денежные средства на снос аварийных многоквартирных домов. В этапе 2019-2020 годов завершается переселение граждан из 149 аварийных многоквартирных домов, уже снесены 23 дома, 110 планируется демонтировать до конца 2020 года, 10 – в течение 2021 года. По остальным домам есть непредвиденные обстоятельства", — пояснил Москвин.Что касается домов из ранних этапов, то сейчас не снесены дома в 34 муниципальных образованиях из 96. Это, по словам Москвина, связано с тем, что денежные средства на снос аварийных домов в рамках программы не предусмотрены."Мы просим муниципалитеты ответственнее подходить к этому вопросу, так как постоянно поступают обращения и жалобы на эти не снесенные дома. Мы также видим трудности муниципалитетов в связи с тем, что снос должен быть осуществлен в трехмесячный срок с момента переселения граждан. Поэтому мы предлагаем изменить этот порядок и увеличили срок сноса до 12 месяцев с момента расселения многоквартирного дома", — отметил чиновник.В свою очередь глава региона Александр Дрозденко отметил, что задача региональных властей — контролировать программу и добиваться ее 100% исполнения."У нас самые большие сложности по программе там где мы пошли по строительству нового жилья понимая, что у нас нет вторичного рынка, где мы могли бы покупать квартиры. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы шли с подрядчиками в графике", — заявил Дрозденко.
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денис москвин, жилье, александр дрозденко, ленинградская область

В Ленобласти до 2025 года снесут 1066 аварийных домов

17:28 24.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнос выселенного аварийного пятиэтажного дома
Снос выселенного аварийного пятиэтажного дома - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области до 2025 года снесут 1066 домов, признанных аварийными, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин. Работы будут выполнены за счет средств местных бюджетов.
"В бюджете муниципальных образований должны быть предусмотрены денежные средства на снос аварийных многоквартирных домов. В этапе 2019-2020 годов завершается переселение граждан из 149 аварийных многоквартирных домов, уже снесены 23 дома, 110 планируется демонтировать до конца 2020 года, 10 – в течение 2021 года. По остальным домам есть непредвиденные обстоятельства", — пояснил Москвин.
Что касается домов из ранних этапов, то сейчас не снесены дома в 34 муниципальных образованиях из 96. Это, по словам Москвина, связано с тем, что денежные средства на снос аварийных домов в рамках программы не предусмотрены.
"Мы просим муниципалитеты ответственнее подходить к этому вопросу, так как постоянно поступают обращения и жалобы на эти не снесенные дома. Мы также видим трудности муниципалитетов в связи с тем, что снос должен быть осуществлен в трехмесячный срок с момента переселения граждан. Поэтому мы предлагаем изменить этот порядок и увеличили срок сноса до 12 месяцев с момента расселения многоквартирного дома", — отметил чиновник.
В свою очередь глава региона Александр Дрозденко отметил, что задача региональных властей — контролировать программу и добиваться ее 100% исполнения.
"У нас самые большие сложности по программе там где мы пошли по строительству нового жилья понимая, что у нас нет вторичного рынка, где мы могли бы покупать квартиры. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы шли с подрядчиками в графике", — заявил Дрозденко.
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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В Ленобласти к 2025 году расселят более 1,3 тысячи аварийных домов
 
Ленинградская областьДенис МосквинЖильеАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
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