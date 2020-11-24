https://ria.ru/20201124/snos-1586129702.html

В Ленобласти до 2025 года снесут 1066 аварийных домов

В Ленобласти до 2025 года снесут 1066 аварийных домов

В Ленинградской области до 2025 года снесут 1066 домов, признанных аварийными, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:28

2020-11-24T17:28

2020-11-24T17:28

ленинградская область

денис москвин

жилье

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области до 2025 года снесут 1066 домов, признанных аварийными, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин. Работы будут выполнены за счет средств местных бюджетов."В бюджете муниципальных образований должны быть предусмотрены денежные средства на снос аварийных многоквартирных домов. В этапе 2019-2020 годов завершается переселение граждан из 149 аварийных многоквартирных домов, уже снесены 23 дома, 110 планируется демонтировать до конца 2020 года, 10 – в течение 2021 года. По остальным домам есть непредвиденные обстоятельства", — пояснил Москвин.Что касается домов из ранних этапов, то сейчас не снесены дома в 34 муниципальных образованиях из 96. Это, по словам Москвина, связано с тем, что денежные средства на снос аварийных домов в рамках программы не предусмотрены."Мы просим муниципалитеты ответственнее подходить к этому вопросу, так как постоянно поступают обращения и жалобы на эти не снесенные дома. Мы также видим трудности муниципалитетов в связи с тем, что снос должен быть осуществлен в трехмесячный срок с момента переселения граждан. Поэтому мы предлагаем изменить этот порядок и увеличили срок сноса до 12 месяцев с момента расселения многоквартирного дома", — отметил чиновник.В свою очередь глава региона Александр Дрозденко отметил, что задача региональных властей — контролировать программу и добиваться ее 100% исполнения."У нас самые большие сложности по программе там где мы пошли по строительству нового жилья понимая, что у нас нет вторичного рынка, где мы могли бы покупать квартиры. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы шли с подрядчиками в графике", — заявил Дрозденко.

https://ria.ru/20201124/zhile-1586093173.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис москвин, жилье, александр дрозденко, ленинградская область