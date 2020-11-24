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Власти Колпино рассказали о семье захватившего детей в заложники
Власти Колпино рассказали о семье захватившего детей в заложники
Семья мужчины, захватившего собственных детей в заложники, получала в Петербурге помощь как малообеспеченная, сообщила РИА Новости представитель Колпинского... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:03
2020-11-24T16:39
захват заложников в колпино
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Семья мужчины, захватившего собственных детей в заложники, получала в Петербурге помощь как малообеспеченная, сообщила РИА Новости представитель Колпинского района города Надежда Осипова.Ранее в МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец."Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные", - сказала собеседница агентства. "Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали".По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная".
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колпинский район
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захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия

Власти Колпино рассказали о семье захватившего детей в заложники

15:03 24.11.2020 (обновлено: 16:39 24.11.2020)
 
© РИА НовостиНа месте захвата заложников в Колпино. Кадр видео
На месте захвата заложников в Колпино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Семья мужчины, захватившего собственных детей в заложники, получала в Петербурге помощь как малообеспеченная, сообщила РИА Новости представитель Колпинского района города Надежда Осипова.
Ранее в МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец.
"Дверь не открывает, на связь не выходит": отец взял в заложники детей
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
1 из 8

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
2 из 8

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

Сотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
3 из 8

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Автомобиль МЧС РФ у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
4 из 8

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
5 из 8

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудники Росгвардии у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
6 из 8

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

Сотрудница полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
7 из 8

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Колпино, где мужчина удерживал детей в заложниках. Кадр видео
8 из 8

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

© РИА Новости
1 из 8

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

© РИА Новости
"Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные", - сказала собеседница агентства. "Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали".
По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная".
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:14
В МВД рассказали о захватившем заложников в Петербурге мужчине
 
Захват заложников в КолпиноКолпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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