https://ria.ru/20201124/semya-1586096178.html

Власти Колпино рассказали о семье захватившего детей в заложники

Власти Колпино рассказали о семье захватившего детей в заложники

Семья мужчины, захватившего собственных детей в заложники, получала в Петербурге помощь как малообеспеченная, сообщила РИА Новости представитель Колпинского... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:03

2020-11-24T15:03

2020-11-24T16:39

захват заложников в колпино

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Семья мужчины, захватившего собственных детей в заложники, получала в Петербурге помощь как малообеспеченная, сообщила РИА Новости представитель Колпинского района города Надежда Осипова.Ранее в МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец."Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные", - сказала собеседница агентства. "Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали".По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная".

https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586084817.html

колпинский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия