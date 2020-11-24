https://ria.ru/20201124/plan-1586129169.html

Ленобласть близка к выполнению плана по расселению аварийного жилфонда

Ленобласть близка к выполнению плана по расселению аварийного жилфонда

В Ленинградской области на начало ноября этого года целевые показатели региона текущего этапа расселения аварийного жилья исполнены на 95%, расселены 23,2 тысяч РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:27

2020-11-24T17:27

2020-11-24T17:27

ленинградская область

денис москвин

фонд жкх

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области на начало ноября этого года целевые показатели региона текущего этапа расселения аварийного жилья исполнены на 95%, расселены 23,2 тысяч квадратных метров и переселены 1,5 тысячи граждан, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.По его словам, к 1 декабря целевой показатель будет выполнен на 100% за счет того, что контракты уже заключены на покупку квартир во вторичном рынке для переселяемых жителей Ленобласти."Денежные средства на программу по состоянию на конец ноября освоены всего на 21%. Причина не в том, что освоение хромает, а в том, что 27 октября 2020 года были увеличены лимиты финансовой поддержки Фонда ЖКХ. По мере заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам средства будут освоены в полном объеме", — пояснил Москвин.Он отметил, что в рамках программы региональный оператор – ЛеноблАИЖК уже строит шесть многоквартирных домов, которые будут введены в строй в 2021 году. Также завершается проектирование семи многоквартирных, начало строительства которых запланировано на первый квартал 2021 года."Таким образом, программа идет без сбоев. Передача функций заказчика ЛеноблАИЖК оправдала себя. Есть уверенность, что мы не будем испытывать таких же сложностей, как в финале прошлой программы", — заявил Москвин.В свою очередь глава региона Александр Дрозденко отметил, что благодаря поддержке Законодательного Собрания Ленобласть имеет еще подпрограмму расселения аварийного жилья — программа расселения аварийного жилья по тем домам, которые не вошли в общую федеральную программу."Федеральная программа формировалась в 2017 году и так получилось, что муниципалы проглядели часть домов, которые находятся в аварийном состоянии и требуют расселение, не оказались в ней. Поэтому мы подговорили свою программу и в рамках нее готовим дома к расселению", — сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20201123/upravlenie-1585972108.html

ленинградская область

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денис москвин, фонд жкх, александр дрозденко, ленинградская область