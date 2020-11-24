https://ria.ru/20201124/otstavka-1586126850.html

Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке

Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке

Группа оппозиционеров провела во вторник акцию протеста у офиса возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", призвав... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:16

2020-11-24T17:16

2020-11-24T17:17

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Группа оппозиционеров провела во вторник акцию протеста у офиса возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", призвав политическую силу присоединиться к требованию отставки главы правительства из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости."Призываем вас присоединиться к требованию народа об отставке Пашиняна", - сказал по мегафону один из участников акции.Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Позор", "Или за Никола, или за Родину"."Гражданский договор" не показывает, что осознает совершенные ошибки, не демонстрирует готовность к преодолению кризиса… Каждый, кто защищает Никола Пашиняна, будет нести ответственность за предательство", - заявила журналистам участница мероприятия.Акция продлилась несколько минут. Проскандировав лозунги и оставив у входа в офис плакаты, протестующие разошлись.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html

https://ria.ru/20201119/armeniya-1585388405.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире