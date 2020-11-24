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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/otstavka-1586126850.html
Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
Группа оппозиционеров провела во вторник акцию протеста у офиса возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", призвав... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:16
2020-11-24T17:17
беспорядки в ереване
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Группа оппозиционеров провела во вторник акцию протеста у офиса возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", призвав политическую силу присоединиться к требованию отставки главы правительства из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости."Призываем вас присоединиться к требованию народа об отставке Пашиняна", - сказал по мегафону один из участников акции.Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Позор", "Или за Никола, или за Родину"."Гражданский договор" не показывает, что осознает совершенные ошибки, не демонстрирует готовность к преодолению кризиса… Каждый, кто защищает Никола Пашиняна, будет нести ответственность за предательство", - заявила журналистам участница мероприятия.Акция продлилась несколько минут. Проскандировав лозунги и оставив у входа в офис плакаты, протестующие разошлись.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке

17:16 24.11.2020 (обновлено: 17:17 24.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Группа оппозиционеров провела во вторник акцию протеста у офиса возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", призвав политическую силу присоединиться к требованию отставки главы правительства из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
"Призываем вас присоединиться к требованию народа об отставке Пашиняна", - сказал по мегафону один из участников акции.
Бывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 11:33Ситуация в Нагорном Карабахе
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Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Позор", "Или за Никола, или за Родину".
"Гражданский договор" не показывает, что осознает совершенные ошибки, не демонстрирует готовность к преодолению кризиса… Каждый, кто защищает Никола Пашиняна, будет нести ответственность за предательство", - заявила журналистам участница мероприятия.
Акция продлилась несколько минут. Проскандировав лозунги и оставив у входа в офис плакаты, протестующие разошлись.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 17:03
Армянского генерала отозвали из Карабаха после замечания супруге Пашиняна
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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