https://ria.ru/20201124/mirotvortsy-1586173430.html

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом информировал его о деятельности... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:46

2020-11-24T22:46

2020-11-24T23:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом информировал его о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны."Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения", - говорится в сообщении.

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россия, нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире