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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом информировал его о деятельности... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:46
2020-11-24T23:24
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом информировал его о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны."Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения", - говорится в сообщении.
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россия, нагорный карабах, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе

22:46 24.11.2020 (обновлено: 23:24 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком стоит рядом с российскими миротворцами
Мужчина с ребенком стоит рядом с российскими миротворцами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом информировал его о деятельности российских миротворцев, эффективно поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.
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10 ноября, 13:57Инфографика
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"Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения", - говорится в сообщении.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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