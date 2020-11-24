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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/karabakh-1586173859.html
Путин и Эрдоган обсудили создание Центра мониторинга перемирия в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили создание Центра мониторинга перемирия в Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметили... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:51
2020-11-24T22:52
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметили необходимость полного выполнения мер для налаживания мира, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. С обеих сторон отмечена необходимость последовательного и полного выполнения решений, направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.
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нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин и Эрдоган обсудили создание Центра мониторинга перемирия в Карабахе

22:51 24.11.2020 (обновлено: 22:52 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметили необходимость полного выполнения мер для налаживания мира, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. С обеих сторон отмечена необходимость последовательного и полного выполнения решений, направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.
Мужчина с ребенком стоит рядом с российскими миротворцами - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 22:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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