https://ria.ru/20201124/karabakh-1586173859.html
Путин и Эрдоган обсудили создание Центра мониторинга перемирия в Карабахе
Путин и Эрдоган обсудили создание Центра мониторинга перемирия в Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметили... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:51
2020-11-24T22:51
2020-11-24T22:52
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметили необходимость полного выполнения мер для налаживания мира, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. С обеих сторон отмечена необходимость последовательного и полного выполнения решений, направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.
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нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире