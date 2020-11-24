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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/karabakh-1586133919.html
Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
Военная полиция Армении призвала во вторник участников боевых действий в Нагорном Карабахе сдать хранящееся у них оружие. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:45
2020-11-24T17:45
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Военная полиция Армении призвала во вторник участников боевых действий в Нагорном Карабахе сдать хранящееся у них оружие.В заявлении ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости, отмечается, что во время военных действий многочисленные граждане в установленном порядке получили оружие и боеприпасы и отправились в зону боевых действий, но после перемирия не сдали хранящееся у них вооружение."Военная полиция вновь призывает граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации или на других основаниях, добровольно сдать оружие и боеприпасы, полученные либо взятые различными путями в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в этом случае граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если в их действиях не было иного состава преступления.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие

17:45 24.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Военная полиция Армении призвала во вторник участников боевых действий в Нагорном Карабахе сдать хранящееся у них оружие.
В заявлении ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости, отмечается, что во время военных действий многочисленные граждане в установленном порядке получили оружие и боеприпасы и отправились в зону боевых действий, но после перемирия не сдали хранящееся у них вооружение.
"Военная полиция вновь призывает граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации или на других основаниях, добровольно сдать оружие и боеприпасы, полученные либо взятые различными путями в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в этом случае граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если в их действиях не было иного состава преступления.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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