https://ria.ru/20201124/karabakh-1586111706.html

В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе

В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе

Турция продолжает работу над механизмами контроля за перемирием в Карабахе, между наблюдательными пунктами будет патрулирование, заявил глава минобороны Турции... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:03

2020-11-24T16:03

2020-11-24T16:03

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Турция продолжает работу над механизмами контроля за перемирием в Карабахе, между наблюдательными пунктами будет патрулирование, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар во вторник."Работа над механизмами контроля за перемирием продолжается. Между наблюдательными пунктами в Нагорном Карабахе, которые будут построены, будет проводиться патрулирование", - цитирует Акара телеканал TRT.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире