https://ria.ru/20201124/karabakh-1586087076.html

Путин оценил обстановку в Карабахе

Путин оценил обстановку в Карабахе

Обстановка в Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:23

2020-11-24T14:23

2020-11-24T14:38

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обстановка в Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас направленный в регион в соответствии с упомянутым заявлением (президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении о перемирии) российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. Обстановка в целом стабилизировалась", - заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586053964.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, владимир путин, в мире