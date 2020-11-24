Путин оценил обстановку в Карабахе
14:23 24.11.2020 (обновлено: 14:38 24.11.2020)
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обстановка в Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас направленный в регион в соответствии с упомянутым заявлением (президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении о перемирии) российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. Обстановка в целом стабилизировалась", - заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.