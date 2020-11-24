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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Красный Крест планирует увеличить присутствие в Карабахе
Красный Крест планирует увеличить присутствие в Карабахе
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что МККК планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:55
2020-11-24T03:55
ситуация в нагорном карабахе
петер маурер
нагорный карабах
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что МККК планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек.В интервью газете "РБК" Маурер сообщил, что за последние шесть недель Красный Крест кардинально изменил характер гуманитарной миссии в Карабахе. По его словам, в МККК по мере разгорания конфликта поняли, что "нужно делать больше". Так, он отметил, что до начала войны бюджет миссии МККК в регионе составлял 10 миллионов швейцарских франков (почти 10,96 миллиона долларов), а в 2021 году он будет равен 45 миллионам швейцарских франков (более 49,31 миллиона долларов).Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде. Сейчас организация возвращает людей в Степанакерт.Ранее, во время с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Маурер заявил, что Красный Крест намерен усиливать сотрудничество с Россией по Нагорному Карабаху. Президент организации добавил, что в течение последних пары недель МККК нарастил объёмы оказываемой помощи, особенно вынужденным переселенцам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
нагорный карабах
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баку
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петер маурер, нагорный карабах, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), владимир путин, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Красный Крест планирует увеличить присутствие в Карабахе

03:55 24.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре
Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что МККК планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек.
В интервью газете "РБК" Маурер сообщил, что за последние шесть недель Красный Крест кардинально изменил характер гуманитарной миссии в Карабахе. По его словам, в МККК по мере разгорания конфликта поняли, что "нужно делать больше". Так, он отметил, что до начала войны бюджет миссии МККК в регионе составлял 10 миллионов швейцарских франков (почти 10,96 миллиона долларов), а в 2021 году он будет равен 45 миллионам швейцарских франков (более 49,31 миллиона долларов).
"То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие", - заявил Маурер.
Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде. Сейчас организация возвращает людей в Степанакерт.
Ранее, во время с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Маурер заявил, что Красный Крест намерен усиливать сотрудничество с Россией по Нагорному Карабаху. Президент организации добавил, что в течение последних пары недель МККК нарастил объёмы оказываемой помощи, особенно вынужденным переселенцам.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеПетер МаурерНагорный КарабахСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Владимир ПутинЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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