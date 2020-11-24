Красный Крест планирует увеличить присутствие в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что МККК планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек.
В интервью газете "РБК" Маурер сообщил, что за последние шесть недель Красный Крест кардинально изменил характер гуманитарной миссии в Карабахе. По его словам, в МККК по мере разгорания конфликта поняли, что "нужно делать больше". Так, он отметил, что до начала войны бюджет миссии МККК в регионе составлял 10 миллионов швейцарских франков (почти 10,96 миллиона долларов), а в 2021 году он будет равен 45 миллионам швейцарских франков (более 49,31 миллиона долларов).
"То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион. В последние дни мы уже увеличили свое присутствие", - заявил Маурер.
Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде. Сейчас организация возвращает людей в Степанакерт.
Ранее, во время с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Маурер заявил, что Красный Крест намерен усиливать сотрудничество с Россией по Нагорному Карабаху. Президент организации добавил, что в течение последних пары недель МККК нарастил объёмы оказываемой помощи, особенно вынужденным переселенцам.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.