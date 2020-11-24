https://ria.ru/20201124/karabakh-1586011654.html

Красный Крест планирует увеличить присутствие в Карабахе

Красный Крест планирует увеличить присутствие в Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что МККК планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:55

2020-11-24T03:55

2020-11-24T03:55

ситуация в нагорном карабахе

петер маурер

нагорный карабах

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

владимир путин

ереван

баку

азербайджан

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что МККК планирует направить в Нагорный Карабах дополнительно 400-500 человек.В интервью газете "РБК" Маурер сообщил, что за последние шесть недель Красный Крест кардинально изменил характер гуманитарной миссии в Карабахе. По его словам, в МККК по мере разгорания конфликта поняли, что "нужно делать больше". Так, он отметил, что до начала войны бюджет миссии МККК в регионе составлял 10 миллионов швейцарских франков (почти 10,96 миллиона долларов), а в 2021 году он будет равен 45 миллионам швейцарских франков (более 49,31 миллиона долларов).Президент МККК добавил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, Барде. Сейчас организация возвращает людей в Степанакерт.Ранее, во время с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Маурер заявил, что Красный Крест намерен усиливать сотрудничество с Россией по Нагорному Карабаху. Президент организации добавил, что в течение последних пары недель МККК нарастил объёмы оказываемой помощи, особенно вынужденным переселенцам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

нагорный карабах

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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