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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/karabakh-1586007747.html
Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:37
2020-11-24T01:37
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны.При инциденте погиб один азербайджанский военнослужащий, также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Раненного российского офицера перевезли в госпиталь в Баку, Минобороны уточняет, что его жизни ничего не угрожает.Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Мадагиз во время поиска тел погибших в боевых действиях, которые проводились группой российских миротворцев, представителями МЧС непризнанной НКР и азербайджанскими военными, а также сотрудниками Международного комитета Красного Креста.Разминирование территорийРанее начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов рассказал, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались работы по гуманитарному разминированию территорий.Паутов объяснил, что гуманитарное разминирование проведут по заявкам местных органов власти. Кроме того, инженерную разведку осуществят в местах передвижений российской военной техникиСоглашение по КарабахуВ конце сентября Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации нагорно-карабахского конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Также в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
https://ria.ru/20201123/mina-1586001001.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе

01:37 24.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны.
При инциденте погиб один азербайджанский военнослужащий, также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей
Раненного российского офицера перевезли в госпиталь в Баку, Минобороны уточняет, что его жизни ничего не угрожает.
Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Мадагиз во время поиска тел погибших в боевых действиях, которые проводились группой российских миротворцев, представителями МЧС непризнанной НКР и азербайджанскими военными, а также сотрудниками Международного комитета Красного Креста.

Разминирование территорий

Ранее начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов рассказал, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались работы по гуманитарному разминированию территорий.

"На первом этапе они будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов, где в дальнейшем будут строиться стационарные посты российского воинского контингента", — сказал полковник.

Паутов объяснил, что гуманитарное разминирование проведут по заявкам местных органов власти. Кроме того, инженерную разведку осуществят в местах передвижений российской военной техники

Соглашение по Карабаху

В конце сентября Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации нагорно-карабахского конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Также в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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