https://ria.ru/20201124/karabakh-1586007747.html

Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе

Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе

Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:37

2020-11-24T01:37

2020-11-24T01:37

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны.При инциденте погиб один азербайджанский военнослужащий, также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Раненного российского офицера перевезли в госпиталь в Баку, Минобороны уточняет, что его жизни ничего не угрожает.Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Мадагиз во время поиска тел погибших в боевых действиях, которые проводились группой российских миротворцев, представителями МЧС непризнанной НКР и азербайджанскими военными, а также сотрудниками Международного комитета Красного Креста.Разминирование территорийРанее начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов рассказал, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались работы по гуманитарному разминированию территорий.Паутов объяснил, что гуманитарное разминирование проведут по заявкам местных органов власти. Кроме того, инженерную разведку осуществят в местах передвижений российской военной техникиСоглашение по КарабахуВ конце сентября Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации нагорно-карабахского конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Также в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.

https://ria.ru/20201123/mina-1586001001.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские саперы ведут разминирование в Карабахе Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы. 2020-11-24T01:37 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире