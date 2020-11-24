https://ria.ru/20201124/karabakh-1586007747.html
Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:37
2020-11-24T01:37
2020-11-24T01:37
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны.При инциденте погиб один азербайджанский военнослужащий, также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Раненного российского офицера перевезли в госпиталь в Баку, Минобороны уточняет, что его жизни ничего не угрожает.Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Мадагиз во время поиска тел погибших в боевых действиях, которые проводились группой российских миротворцев, представителями МЧС непризнанной НКР и азербайджанскими военными, а также сотрудниками Международного комитета Красного Креста.Разминирование территорийРанее начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов рассказал, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались работы по гуманитарному разминированию территорий.Паутов объяснил, что гуманитарное разминирование проведут по заявкам местных органов власти. Кроме того, инженерную разведку осуществят в местах передвижений российской военной техникиСоглашение по КарабахуВ конце сентября Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации нагорно-карабахского конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Также в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
https://ria.ru/20201123/mina-1586001001.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
2020-11-24T01:37
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило Министерство обороны.
При инциденте погиб один азербайджанский военнослужащий, также пострадали четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.
Раненного российского офицера перевезли в госпиталь в Баку
, Минобороны уточняет, что его жизни ничего не угрожает.
Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Мадагиз во время поиска тел погибших в боевых действиях, которые проводились группой российских миротворцев, представителями МЧС
непризнанной НКР и азербайджанскими военными, а также сотрудниками Международного комитета Красного Креста.
Разминирование территорий
Ранее начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов рассказал, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались работы по гуманитарному разминированию территорий.
"На первом этапе они будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов, где в дальнейшем будут строиться стационарные посты российского воинского контингента", — сказал полковник.
Паутов объяснил, что гуманитарное разминирование проведут по заявкам местных органов власти. Кроме того, инженерную разведку осуществят в местах передвижений российской военной техники
Соглашение по Карабаху
В конце сентября Ереван
и Баку обвинили друг друга в эскалации нагорно-карабахского конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан
и Армения
подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Также в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.