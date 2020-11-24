https://ria.ru/20201124/aliev-1586025082.html

Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме

Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Карабахе. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:42

2020-11-24T09:42

2020-11-24T11:09

ситуация в нагорном карабахе

обсе

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586022071_0:0:997:561_1400x0_80_0_0_554e2767e95876e51bfa9a5ad0b10891.jpg

БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Карабахе."Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.Президент Азербайджана также затронул вопрос о состоянии мечети в Агдаме."Несколько лет тому назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в этой мечети (в Агдаме – ред.). Они два раза проводили здесь миссии и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос ? Почему это не вызвало беспокойство у западных лидеров? Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней, разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах, не стоит совать нос в наши дела", - заявил Алиев.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201124/voennye-1586012974.html

https://ria.ru/20201123/razrusheniya-1585959752.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире