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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/aliev-1586025082.html
Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Карабахе. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:42
2020-11-24T11:09
ситуация в нагорном карабахе
обсе
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Карабахе."Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.Президент Азербайджана также затронул вопрос о состоянии мечети в Агдаме."Несколько лет тому назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в этой мечети (в Агдаме – ред.). Они два раза проводили здесь миссии и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос ? Почему это не вызвало беспокойство у западных лидеров? Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней, разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах, не стоит совать нос в наши дела", - заявил Алиев.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201124/voennye-1586012974.html
https://ria.ru/20201123/razrusheniya-1585959752.html
баку
азербайджан
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обсе, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме

09:42 24.11.2020 (обновлено: 11:09 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время поднятия государственного флага Азербайджана в городе Агдам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поднятия государственного флага Азербайджана в городе Агдам - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поднятия государственного флага Азербайджана в городе Агдам
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Карабахе.
"Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.
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Президент Азербайджана также затронул вопрос о состоянии мечети в Агдаме.
"Несколько лет тому назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в этой мечети (в Агдаме – ред.). Они два раза проводили здесь миссии и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос ? Почему это не вызвало беспокойство у западных лидеров? Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней, разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах, не стоит совать нос в наши дела", - заявил Алиев.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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