https://ria.ru/20201123/vodosnabzhenie-1585935404.html

В многоквартирных домах Ленобласти обновят систему водоснабжения

В многоквартирных домах Ленобласти обновят систему водоснабжения

До конца 2020 года в 132 многоквартирных домах Ленинградской области завершат работы по обновлению системы водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:29

2020-11-23T16:29

2020-11-23T16:29

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

лужский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. До конца 2020 года в 132 многоквартирных домах Ленинградской области завершат работы по обновлению системы водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, в этом году предстояло капитально отремонтировать системы холодного водоснабжения в 88 домах, горячего — в 44. "Большая часть работ завершена. После окончания ремонта значительно повысится не только надежность функционирования системы, но и улучшится качество воды", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в Ленинградской области продолжается реализация краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта жилого фонда. "Специалисты Фонда капитального ремонта Ленинградской области регулярно проводят выезды, чтобы оценить качество проведенных работ. Например, 25 ноября состоится проверка по инженерным сетям и кровле в Лужском районе, 26 ноября — оценка работ по капремонту инженерных сетей в Сясьстрое, 27 ноября — проверка хода работ по электросетям во Всеволожском районе", - пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил грядущий 2021 год — Годом Чистой воды в Ленинградской области. В регионе будет разработана региональная программа на ближайшие десять лет по очистке водоемов и обеспечению жителей Ленинградской области качественной водой.

https://ria.ru/20201120/zemlya-1585478666.html

ленинградская область

лужский район

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александр дрозденко, ленинградская область, лужский район