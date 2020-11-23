https://ria.ru/20201123/rabota-1585847101.html

Россияне назвали самую непрестижную работу

Россияне назвали самую непрестижную работу

Наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%), престиж профессии для большинства РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:17

2020-11-23T09:17

2020-11-23T09:27

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%), престиж профессии для большинства определяется величиной зарплаты, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование также показало, что женщины считают более престижной работы в отраслях, связанных с нефтью и газом, а мужчины отдают большее предпочтение работе в сфере информационных технологий. Отрасль информационных технологий оказалась при этом на первом месте для молодых соискателей от 18 до 24 лет (57%), а также для соискателей из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (49%), Северо-Западного и Центрального федеральных округов (44% и 45% соответственно).Наименее престижной, согласно исследованию, является работа в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%). При этом наименее популярна работа в образовательных учреждениях у молодежи 18-24 лет (28%), а в розничной торговле у людей в возрасте от 25 до 44 лет.Исследование проводилось с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.

https://ria.ru/20201123/zarplata-1585826589.html

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москва, санкт-петербург, общество