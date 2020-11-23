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Россияне назвали самую непрестижную работу
Россияне назвали самую непрестижную работу
Наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%), престиж профессии для большинства РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:17
2020-11-23T09:27
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%), престиж профессии для большинства определяется величиной зарплаты, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование также показало, что женщины считают более престижной работы в отраслях, связанных с нефтью и газом, а мужчины отдают большее предпочтение работе в сфере информационных технологий. Отрасль информационных технологий оказалась при этом на первом месте для молодых соискателей от 18 до 24 лет (57%), а также для соискателей из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (49%), Северо-Западного и Центрального федеральных округов (44% и 45% соответственно).Наименее престижной, согласно исследованию, является работа в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%). При этом наименее популярна работа в образовательных учреждениях у молодежи 18-24 лет (28%), а в розничной торговле у людей в возрасте от 25 до 44 лет.Исследование проводилось с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.
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москва, санкт-петербург, общество

Россияне назвали самую непрестижную работу

09:17 23.11.2020 (обновлено: 09:27 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудники ЖКХ
Сотрудники ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%), престиж профессии для большинства определяется величиной зарплаты, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование также показало, что женщины считают более престижной работы в отраслях, связанных с нефтью и газом, а мужчины отдают большее предпочтение работе в сфере информационных технологий. Отрасль информационных технологий оказалась при этом на первом месте для молодых соискателей от 18 до 24 лет (57%), а также для соискателей из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (49%), Северо-Западного и Центрального федеральных округов (44% и 45% соответственно).
Наименее престижной, согласно исследованию, является работа в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%). При этом наименее популярна работа в образовательных учреждениях у молодежи 18-24 лет (28%), а в розничной торговле у людей в возрасте от 25 до 44 лет.
Исследование проводилось с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2020 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2020
 
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