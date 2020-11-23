https://ria.ru/20201123/poezd-1585863862.html
Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа
Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа
Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:07
2020-11-23T11:07
2020-11-23T15:59
олег белозеров
скоростные магистрали
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции "Ховрино".Это примерно в два раза быстрее, чем на курсирующих сегодня "Сапсанах".Белозеров отметил, что высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом можно назвать "диаметром" для определенной части страны.Высокоскоростной считается двухпутная электрифицированная линия, поезда по которой могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час.Сейчас в России таких дорог нет.В 2019 году Владимир Путин одобрил проектирование магистрали между Москвой и Петербургом. Этим проектом занялись РЖД. Его ориентировочную стоимость оценивали в 1,5 триллиона рублей.
https://ria.ru/20201109/poezd-1582095697.html
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олег белозеров, скоростные магистрали, октябрьская железная дорога, нижний новгород, ржд, сергей собянин, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика