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Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа
Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа
Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:07
2020-11-23T15:59
олег белозеров
скоростные магистрали
октябрьская железная дорога
нижний новгород
ржд
сергей собянин
владимир путин
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции "Ховрино".Это примерно в два раза быстрее, чем на курсирующих сегодня "Сапсанах".Белозеров отметил, что высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом можно назвать "диаметром" для определенной части страны.Высокоскоростной считается двухпутная электрифицированная линия, поезда по которой могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час.Сейчас в России таких дорог нет.В 2019 году Владимир Путин одобрил проектирование магистрали между Москвой и Петербургом. Этим проектом занялись РЖД. Его ориентировочную стоимость оценивали в 1,5 триллиона рублей.
https://ria.ru/20201109/poezd-1582095697.html
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нижний новгород
москва
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олег белозеров, скоростные магистрали, октябрьская железная дорога, нижний новгород, ржд, сергей собянин, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика

Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа

11:07 23.11.2020 (обновлено: 15:59 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы
Поезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции "Ховрино".
Это примерно в два раза быстрее, чем на курсирующих сегодня "Сапсанах".
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Белозеров отметил, что высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом можно назвать "диаметром" для определенной части страны.
Высокоскоростной считается двухпутная электрифицированная линия, поезда по которой могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час.
Сейчас в России таких дорог нет.
В 2019 году Владимир Путин одобрил проектирование магистрали между Москвой и Петербургом.
Этим проектом занялись РЖД. Его ориентировочную стоимость оценивали в 1,5 триллиона рублей.
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Олег БелозеровСкоростные магистралиОктябрьская железная дорогаНижний НовгородРЖДСергей СобянинВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
 
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