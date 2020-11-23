https://ria.ru/20201123/poezd-1585863862.html

Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа

Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Петербурга за два часа

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:07

2020-11-23T11:07

2020-11-23T15:59

олег белозеров

скоростные магистрали

октябрьская железная дорога

нижний новгород

ржд

сергей собянин

владимир путин

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали составит два часа, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции "Ховрино".Это примерно в два раза быстрее, чем на курсирующих сегодня "Сапсанах".Белозеров отметил, что высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом можно назвать "диаметром" для определенной части страны.Высокоскоростной считается двухпутная электрифицированная линия, поезда по которой могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час.Сейчас в России таких дорог нет.В 2019 году Владимир Путин одобрил проектирование магистрали между Москвой и Петербургом. Этим проектом занялись РЖД. Его ориентировочную стоимость оценивали в 1,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20201109/poezd-1582095697.html

https://ria.ru/20201114/poezda-1584479909.html

нижний новгород

москва

санкт-петербург

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олег белозеров, скоростные магистрали, октябрьская железная дорога, нижний новгород, ржд, сергей собянин, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика