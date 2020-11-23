https://ria.ru/20201123/peterburg-1585850615.html
В Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате
В Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки в результате конфликта в родительском чате в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:43
2020-11-23T09:43
2020-11-23T11:23
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки в результате конфликта в родительском чате в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в субботу во дворе на проспекте Тореза. Как следует из записей камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, произошла драка между двумя компаниями мужчин, всего около десяти человек. После этого началась стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. В результате инцидента пострадавших нет. Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство"."По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК Российской Федерации "Хулиганство". Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации", — сказано в сообщении.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости.
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки в результате конфликта в родительском чате в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
.
По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в субботу во дворе на проспекте Тореза. Как следует из записей камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, произошла драка между двумя компаниями мужчин, всего около десяти человек. После этого началась стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. В результате инцидента пострадавших нет. Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство".
"По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК Российской Федерации "Хулиганство". Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации", — сказано в сообщении.