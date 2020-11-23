https://ria.ru/20201123/peterburg-1585850615.html

В Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате

В Петербурге возбудили дело из-за драки после ссоры в родительском чате

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки в результате конфликта в родительском чате в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:43

2020-11-23T09:43

2020-11-23T11:23

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361592_0:244:2914:1883_1400x0_80_0_0_146b95881c57749e1f5c3ffa585b757e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки в результате конфликта в родительском чате в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером в субботу во дворе на проспекте Тореза. Как следует из записей камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, произошла драка между двумя компаниями мужчин, всего около десяти человек. После этого началась стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. В результате инцидента пострадавших нет. Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство"."По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК Российской Федерации "Хулиганство". Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации", — сказано в сообщении.

https://ria.ru/20201123/draka-1585830284.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия