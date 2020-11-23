https://ria.ru/20201123/navalnyy-1585969846.html

В Берлине рассматривают вопрос продления шенгенской визы Навальному

В Берлине рассматривают вопрос продления шенгенской визы Навальному

Сенат Берлина сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для российского блогера Алексея Навального, говорится в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:39

2020-11-23T18:39

2020-11-23T19:00

евросоюз

алексей навальный

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Сенат Берлина сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для российского блогера Алексея Навального, говорится в пресс-релизе бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна ("Альтернатива для Германии"), поступившем в РИА Новости."Господин Навальный, в отношении которого в России в настоящий момент назначено несколько судебных разбирательств, в том числе из-за мошеннического банкротства компании, похоже, мало заинтересован в возвращении на родину", - цитирует документ слова Линдеманна, уточняется, что "сенат (Берлина – ред.) сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для господина Навального".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, алексей навальный, берлин (город), в мире