В Берлине рассматривают вопрос продления шенгенской визы Навальному
18:39 23.11.2020 (обновлено: 19:00 23.11.2020)
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Сенат Берлина сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для российского блогера Алексея Навального, говорится в пресс-релизе бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна ("Альтернатива для Германии"), поступившем в РИА Новости.
"Господин Навальный, в отношении которого в России в настоящий момент назначено несколько судебных разбирательств, в том числе из-за мошеннического банкротства компании, похоже, мало заинтересован в возвращении на родину", - цитирует документ слова Линдеманна, уточняется, что "сенат (Берлина – ред.) сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для господина Навального".
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.