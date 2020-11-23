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В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей
В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей
Жизни подорвавшихся в понедельник на мине карабахских спасателей ничего не угрожает, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:07
2020-11-23T23:07
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Жизни подорвавшихся в понедельник на мине карабахских спасателей ничего не угрожает, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе. В ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджана погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести.В госслужбе по ЧС Карабаха уточнили, что ранение получили трое спасателей Мартакертского районного отдела."Раненых в республиканском медицинском центре посетил директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян. Он побеседовал с врачами, поинтересовался состоянием здоровья пострадавших. Медики заверили, что жизни спасателей ничего не угрожает", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в FacebookЛидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585844745.html
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей

23:07 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Жизни подорвавшихся в понедельник на мине карабахских спасателей ничего не угрожает, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе. В ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджана погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести.
Сотрудники МЧС Азербайджана сопровождают гуманитарную колонну, направленную МЧС России в Шушу и Ханкенди - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 08:54
МЧС Азербайджана сопроводило гуманитарный груз из России в Карабах
В госслужбе по ЧС Карабаха уточнили, что ранение получили трое спасателей Мартакертского районного отдела.
"Раненых в республиканском медицинском центре посетил директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян. Он побеседовал с врачами, поинтересовался состоянием здоровья пострадавших. Медики заверили, что жизни спасателей ничего не угрожает", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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