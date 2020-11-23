В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Жизни подорвавшихся в понедельник на мине карабахских спасателей ничего не угрожает, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе. В ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджана погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести.
В госслужбе по ЧС Карабаха уточнили, что ранение получили трое спасателей Мартакертского районного отдела.
"Раненых в республиканском медицинском центре посетил директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян. Он побеседовал с врачами, поинтересовался состоянием здоровья пострадавших. Медики заверили, что жизни спасателей ничего не угрожает", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.