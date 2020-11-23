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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201123/liderstvo-1585982828.html
Эксперты из РФ: КНР демонстрирует лидерство в борьбе с пандемией в мире
Эксперты из РФ: КНР демонстрирует лидерство в борьбе с пандемией в мире
Китай на прошедшем саммите G20 продемонстрировал лидерство в поиске адекватных путей решения проблем, связанных с пандемией COVID-19, при отсутствии подобных... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:50
2020-11-23T19:50
россия-китай: главное
россия
андрей островский
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай на прошедшем саммите G20 продемонстрировал лидерство в поиске адекватных путей решения проблем, связанных с пандемией COVID-19, при отсутствии подобных инициатив у США, сообщили опрошенные Sputnik российские эксперты.Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, выдвинул инициативы, предложения и меры по координации усилий международного сообщества для контроля COVID-19, в том числе создание международного механизма взаимного признания "кодов здоровья".По мнению программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, изначально формат G20 создавался как инструмент решения мировых кризисных явлений и сейчас воспринимается как наиболее современный способ продвижения своих глобальных идей."Сейчас все заинтересованы в обсуждении и изучении каких-то альтернативных решений. Очевидно, что США и их ближайшие союзники сейчас не могут предложить такие решения, которые были бы интересны всем. Китай пытается, если можно так сказать, занять их место. Адекватность этой политики и ее соответствие времени не вызывает сомнений", - сказал Sputnik Бордачев.Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что предложения председателя КНР Си Цзиньпина на G20 по борьбе с коронавирусом является последовательным шагом руководства КНР по передаче международному сообществу своего наработанного опыта. "Китай имеет право делать такие предложения, так как в Китае есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией, чего пока нет в других странах", - сообщил Sputnik Островский.По мнению Островского, основной проблемой сейчас является то, что не все страны готовы принять лидерство КНР в решении проблем, связанных с распространением пандемии COVID-19. "Введение международной системы "кодов здоровья" теоретически реализуема, однако встает вопрос практической реализации. Например, согласятся ли другие страны, в частности США и ЕС, взять за основу уже существующую систему "кода здоровья", аналогов которой сейчас в мире нет", — считает он.Кроме того, как отмечает Бордачев, основной вопрос заключается в том, насколько страны мира, в первую очередь США, готовы признать Китай в качестве лидера глобализации. Эксперт напомнил, что США во время холодной войны обладали абсолютным военным преимуществом среди стран Запада, а после окончания холодной войны на протяжении более 20 лет доминировали в мировых военных и политических делах.
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россия, андрей островский, си цзиньпин, китай

Эксперты из РФ: КНР демонстрирует лидерство в борьбе с пандемией в мире

19:50 23.11.2020
 
© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай на прошедшем саммите G20 продемонстрировал лидерство в поиске адекватных путей решения проблем, связанных с пандемией COVID-19, при отсутствии подобных инициатив у США, сообщили опрошенные Sputnik российские эксперты.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, выдвинул инициативы, предложения и меры по координации усилий международного сообщества для контроля COVID-19, в том числе создание международного механизма взаимного признания "кодов здоровья".
По мнению программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, изначально формат G20 создавался как инструмент решения мировых кризисных явлений и сейчас воспринимается как наиболее современный способ продвижения своих глобальных идей.
"Сейчас все заинтересованы в обсуждении и изучении каких-то альтернативных решений. Очевидно, что США и их ближайшие союзники сейчас не могут предложить такие решения, которые были бы интересны всем. Китай пытается, если можно так сказать, занять их место. Адекватность этой политики и ее соответствие времени не вызывает сомнений", - сказал Sputnik Бордачев.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что предложения председателя КНР Си Цзиньпина на G20 по борьбе с коронавирусом является последовательным шагом руководства КНР по передаче международному сообществу своего наработанного опыта. "Китай имеет право делать такие предложения, так как в Китае есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией, чего пока нет в других странах", - сообщил Sputnik Островский.
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По мнению Островского, основной проблемой сейчас является то, что не все страны готовы принять лидерство КНР в решении проблем, связанных с распространением пандемии COVID-19. "Введение международной системы "кодов здоровья" теоретически реализуема, однако встает вопрос практической реализации. Например, согласятся ли другие страны, в частности США и ЕС, взять за основу уже существующую систему "кода здоровья", аналогов которой сейчас в мире нет", — считает он.
Кроме того, как отмечает Бордачев, основной вопрос заключается в том, насколько страны мира, в первую очередь США, готовы признать Китай в качестве лидера глобализации. Эксперт напомнил, что США во время холодной войны обладали абсолютным военным преимуществом среди стран Запада, а после окончания холодной войны на протяжении более 20 лет доминировали в мировых военных и политических делах.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияАндрей ОстровскийСи ЦзиньпинКитай
 
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