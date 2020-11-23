https://ria.ru/20201123/krym-1585884816.html

Сенаторы направили предложения по решению проблемы водоснабжения Крыма

Сенаторы направили предложения по решению проблемы водоснабжения Крыма

Сенаторы направили в правительство РФ рекомендации по решению проблемы получения Крымом пресной воды и планируют рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:40

2020-11-23T12:40

2020-11-23T12:40

ольга ковитиди

михаил мишустин

совет федерации рф

белогорск

республика крым

евпатория

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сенаторы направили в правительство РФ рекомендации по решению проблемы получения Крымом пресной воды и планируют рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сообщила РИА Новости сенатор от региона Ольга Ковитиди."Мы держим эту ситуацию на контроле, лишение крымчан доступа к воде станет предметом отдельного рассмотрения временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета", - сказала она.По ее словам, сенаторы предлагают кабмину провести дополнительные мероприятия для обеспечению надежного водоснабжения полуострова, в том числе, оптимизировать потребление воды питьевого качества. Как отметила Ковитиди, состояние сетей водоснабжения оценивается как критичное, в результате большая часть забранной воды не доходит до потребителей, общие потери воды составляют от 30 до 75 процентов. "Причиной потерь являются не только изношенные сети, но и бездоговорное потребление водных ресурсов", - сказала парламентарий.Помимо этого, сенаторы предлагают построить дополнительные опреснительные заводы большей мощности, современные канализационные очистные сооружения бытовых стоков, а также реконструировать существующие водохранилища питьевого назначения для систем водоснабжения населенных пунктов."Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано рассмотреть возможность создания современной системы управления водными ресурсами Крыма с рациональным использованием и восполнением запасов пресных поверхностных и подземных вод", - сообщила Ковитиди. В частности, необходимо разработать совместно со специализированными институтами трехмерную гидрогеологическую модель подземных вод Крыма с нанесением всех существующих скважин и действующих водозаборов на подземных месторождениях, с необходимым комплексом программного обеспечения для контроля использования объемов подземных вод, прогноза восполнения запасов подземных вод в зависимости от водности года и прогноза качества вод в зависимости от разрешенных лимитов забора подземных вод."Мы также предлагаем создать современную систему водоучета на гидропостах рек и водохранилищ с автоматической передачей информации в режиме онлайн о фактических расходах воды по рекам и притокам в водохранилища", - сказала она.Сенатор подчеркнула, что с 2014 года, когда Украина перекрыла подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, республиканские власти ведут плановую работу для решения проблемы водообеспечения.При этом, по словам Ковитиди, необходимо учитывать перспективы развития всей территории Крыма, строительства и ввода новых объектов жилищного строительства и социальных объектов."Крым - всероссийская здравница, именно поэтому необходимо внимательно отнестись к перспективам развития санаторно-курортного и туристического кластеров", - заявила она.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию.

https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html

https://ria.ru/20201113/voda-1584407050.html

https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html

белогорск

республика крым

евпатория

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ольга ковитиди, михаил мишустин, совет федерации рф, белогорск, республика крым, евпатория, общество