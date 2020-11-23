https://ria.ru/20201123/draka-1585830284.html

Опубликовано видео массовой драки из-за ссоры в родительском чате

Опубликовано видео массовой драки из-за ссоры в родительском чате

Телеканал "360" опубликовал видеозапись массовой драки в Выборгском районе Санкт-Петербурга. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T01:03

2020-11-23T01:03

2020-11-23T01:03

россия

выборгский район

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видеозапись массовой драки в Выборгском районе Санкт-Петербурга.Инцидент произошел вечером в субботу. По предварительной информации, в потасовке участвовали две группы мужчин. Драка завершилась стрельбой. Полицейские доставили в отдел шесть человек. У них изъяли газовый и травматический пистолеты, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что драку устроили родители, которые поссорились в школьном чате.На кадрах видно, как несколько человек дерутся возле автомобилей на улице. По очереди участники потасовки падают на капоты припаркованных машин.Составлены административные протоколы по 20.1 КоАП Российской Федерации "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html

россия

выборгский район

санкт-петербург

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россия, выборгский район, санкт-петербург, происшествия