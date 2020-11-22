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СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
Массовую драку в Санкт-Петербурге устроили родители, которые поссорились в школьном чате, сообщает "78.ru" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:33
2020-11-22T16:33
2020-11-22T16:52
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Массовую драку в Санкт-Петербурге устроили родители, которые поссорились в школьном чате, сообщает "78.ru" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По предварительным данным, "стрелку" участники драки назначили в родительском чате.Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после конфликта со стрельбой в Петербурге полиция доставила в отдел шесть человек.Инцидент произошел вечером в субботу: между двумя группами мужчин произошла драка, которая завершилась стрельбой.У них изъяли газовый и травматический пистолеты. Полиция составила административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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