Из тени в свет. Звездные сыновья знаменитых отцов

Когда твой папа — красавец и Джеймс Бонд, трудно сделать что-то лучше или хотя бы соответствовать.

Старший сын Пирса Броснана от второго брака — 23-летний Дилан уже на полголовы перерос отца (его рост около 190 сантиметров) и, что неудивительно, пошел в модели. Тем более что его внешность оценил креативный директор Yves Saint Laurent, сделав Дилана в 18 лет лицом мужской линии бренда.

С тех пор Дилан поработал с Dolce & Gabbana, Burberry. Между показами и фотосессиями он успевает играть в музыкальной группе Raspberry Blonde. Про кино пока не думает. Зато индустрия уже знает про него. Дилан и его младший брат Парис были послами Голливудской ассоциации иностранной прессы на последней церемонии "Золотого глобуса".