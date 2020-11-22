Из тени в свет. Звездные сыновья знаменитых отцов
Когда твой папа — красавец и Джеймс Бонд, трудно сделать что-то лучше или хотя бы соответствовать.
Старший сын Пирса Броснана от второго брака — 23-летний Дилан уже на полголовы перерос отца (его рост около 190 сантиметров) и, что неудивительно, пошел в модели. Тем более что его внешность оценил креативный директор Yves Saint Laurent, сделав Дилана в 18 лет лицом мужской линии бренда.
С тех пор Дилан поработал с Dolce & Gabbana, Burberry. Между показами и фотосессиями он успевает играть в музыкальной группе Raspberry Blonde. Про кино пока не думает. Зато индустрия уже знает про него. Дилан и его младший брат Парис были послами Голливудской ассоциации иностранной прессы на последней церемонии "Золотого глобуса".
Когда твой папа — красавец и Джеймс Бонд, трудно сделать что-то лучше или хотя бы соответствовать.
Старший сын Пирса Броснана от второго брака — 23-летний Дилан уже на полголовы перерос отца (его рост около 190 сантиметров) и, что неудивительно, пошел в модели. Тем более что его внешность оценил креативный директор Yves Saint Laurent, сделав Дилана в 18 лет лицом мужской линии бренда.
С тех пор Дилан поработал с Dolce & Gabbana, Burberry. Между показами и фотосессиями он успевает играть в музыкальной группе Raspberry Blonde. Про кино пока не думает. Зато индустрия уже знает про него. Дилан и его младший брат Парис были послами Голливудской ассоциации иностранной прессы на последней церемонии "Золотого глобуса".
Быть сыном Железного Арни тоже непросто. Это знает 27-летний Патрик Шварценеггер (после расставания родителей он хотел поменять фамилию на Шрайвер).
Скандальную известность он приобрел во время романа с певицей Майли Сайрус. Но это не единственное его достижение.
Патрик снимается в кино (в комедии "Одноклассники 2" и романтической драме "Полночное солнце"), клипах и занимается моделлингом. Билборды с его фото в джинсах, говорят, долго снились калифорнийкам.
Кроме того, с помощью родителей Патрик создал компанию по производству мужской одежды. Еще несколько лет — и, может быть, тоже пойдет в политику.
Быть сыном Железного Арни тоже непросто. Это знает 27-летний Патрик Шварценеггер (после расставания родителей он хотел поменять фамилию на Шрайвер).
Скандальную известность он приобрел во время романа с певицей Майли Сайрус. Но это не единственное его достижение.
Патрик снимается в кино (в комедии "Одноклассники 2" и романтической драме "Полночное солнце"), клипах и занимается моделлингом. Билборды с его фото в джинсах, говорят, долго снились калифорнийкам.
Кроме того, с помощью родителей Патрик создал компанию по производству мужской одежды. Еще несколько лет — и, может быть, тоже пойдет в политику.
Сын Уилла Смита 22-летний Джейден — актер, певец, инфлюенсер. Он отличный пример того, как сын становится не менее влиятельной медиаперсоной, чем папа.
Джейден начинал с кино: в фильме с отцом "В погоне за счастьем", потом в драме "День, когда земля остановилась" с Киану Ривзом и кассовом хите "Каратэ-пацан" с Джеки Чаном.
В музыке у младшего Смита тоже все успешно: записал несколько треков с Джастином Бибером, выпустил три альбома.
А еще он потряс модный мир в 2016 году, появившись в юбке Louis Vuitton в рекламной кампании бренда.
Также вместе с сестрой Джейден успевает заниматься благотворительностью.
Сын Уилла Смита 22-летний Джейден — актер, певец, инфлюенсер. Он отличный пример того, как сын становится не менее влиятельной медиаперсоной, чем папа.
Джейден начинал с кино: в фильме с отцом "В погоне за счастьем", потом в драме "День, когда земля остановилась" с Киану Ривзом и кассовом хите "Каратэ-пацан" с Джеки Чаном.
В музыке у младшего Смита тоже все успешно: записал несколько треков с Джастином Бибером, выпустил три альбома.
А еще он потряс модный мир в 2016 году, появившись в юбке Louis Vuitton в рекламной кампании бренда.
Также вместе с сестрой Джейден успевает заниматься благотворительностью.
У Джуда Лоу трое детей от первого брака. Самый старший, 23-летний Рафферти, поразительно похож на отца. Но начать решил с модельного бизнеса (уже появился на страницах британского Vogue и участвовал в показах DKNY), а потом и музыки.
Причем довольно успешно. Рафферти играет на электрогитаре в группе Outer Stella Overdrive, которую создал с другом, и часто диджеит в клубах.
Впрочем, недавно он все же сыграл в картине про Оливера Твиста. На съемках он познакомился с певицей Ритой Орой и закрутил с ней роман. До звания сердцееда, как у Джуда, Рафферти еще далеко, но кто знает?
У Джуда Лоу трое детей от первого брака. Самый старший, 23-летний Рафферти, поразительно похож на отца. Но начать решил с модельного бизнеса (уже появился на страницах британского Vogue и участвовал в показах DKNY), а потом и музыки.
Причем довольно успешно. Рафферти играет на электрогитаре в группе Outer Stella Overdrive, которую создал с другом, и часто диджеит в клубах.
Впрочем, недавно он все же сыграл в картине про Оливера Твиста. На съемках он познакомился с певицей Ритой Орой и закрутил с ней роман. До звания сердцееда, как у Джуда, Рафферти еще далеко, но кто знает?
Сын Пола Маккартни Джеймс стал музыкантом. Но интересно, что вдохновил его на это совсем не один из основателей The Beatles, а главный герой фильма "Назад в будущее" Марти Макфлай (Майкл Фокс).
Хотя в колледже он обучался искусству и скульптуре, выбрал все же музыку.
Джеймс даже рассказывал, что с сыновьями других "Битлов" — Шоном Ленноном и Дхани Харрисоном — думал создать "новое поколение" The Beatles.
Но это осталось в планах: каждый решил сосредоточиться на сольной карьере. У Джеймса, кстати, уже вышли два студийных и два мини-альбома.
Сын Пола Маккартни Джеймс стал музыкантом. Но интересно, что вдохновил его на это совсем не один из основателей The Beatles, а главный герой фильма "Назад в будущее" Марти Макфлай (Майкл Фокс).
Хотя в колледже он обучался искусству и скульптуре, выбрал все же музыку.
Джеймс даже рассказывал, что с сыновьями других "Битлов" — Шоном Ленноном и Дхани Харрисоном — думал создать "новое поколение" The Beatles.
Но это осталось в планах: каждый решил сосредоточиться на сольной карьере. У Джеймса, кстати, уже вышли два студийных и два мини-альбома.
Скотт Иствуд (изначально он носил фамилию Ривз) — неофициальный сын легендарного Клинта Иствуда от незарегистрированного брака со стюардессой. Но почти портретное сходство не оставляет сомнений о родстве (режиссер признал сына, только когда тому было 26 лет).
Скотт сначала собирался работать в сфере коммуникаций, но потом решил попробоваться в модной индустрии. Он стал лицом брендов Hugo Boss и Abercrombie & Fitch, потом снялся в клипе Тейлор Свифт и уже затем попал в кино.
Сначала он снялся в трех драматических проектах отца, потом были триллер и ужастик у других режиссеров. Но благодаря ярким голубым глазам Скотта и фирменному прищуру ему часто предлагают роли в ромкомах. С которыми он отлично справляется.
Скотт Иствуд (изначально он носил фамилию Ривз) — неофициальный сын легендарного Клинта Иствуда от незарегистрированного брака со стюардессой. Но почти портретное сходство не оставляет сомнений о родстве (режиссер признал сына, только когда тому было 26 лет).
Скотт сначала собирался работать в сфере коммуникаций, но потом решил попробоваться в модной индустрии. Он стал лицом брендов Hugo Boss и Abercrombie & Fitch, потом снялся в клипе Тейлор Свифт и уже затем попал в кино.
Сначала он снялся в трех драматических проектах отца, потом были триллер и ужастик у других режиссеров. Но благодаря ярким голубым глазам Скотта и фирменному прищуру ему часто предлагают роли в ромкомах. С которыми он отлично справляется.
Джек Куэйд — сын актеров Дэнниса Куэйда и Мэг Райан. Так что выбор профессии во многом был предопределен.
Правда, судя по фильмографии Джека, он больше пошел по стопам матери. Среди его проектов уже несколько романтических комедий.
Но, как и отец, Джек снимается в более брутальных проектах: от франшизы "Голодные игры" до супергеройского сериала "Пацаны".
Джек Куэйд — сын актеров Дэнниса Куэйда и Мэг Райан. Так что выбор профессии во многом был предопределен.
Правда, судя по фильмографии Джека, он больше пошел по стопам матери. Среди его проектов уже несколько романтических комедий.
Но, как и отец, Джек снимается в более брутальных проектах: от франшизы "Голодные игры" до супергеройского сериала "Пацаны".
Отечественных звездных сыновей тоже много. А иногда они становятся известнее за рубежом, чем в России.
Как, например, сын актера Александра Лыкова — 33-летний Матвей. Его не раз называли одним из самых востребованных подиумных моделей.
Матвей много сотрудничает с Gucci, Jil Sander, Dior, Louis Vuitton, Dries Van Noten, снялся в видеоклипе французского клипмейкера Woodkid. А недавно исполнил главную роль в фэнтезийной мелодраме "Он — дракон".
Отечественных звездных сыновей тоже много. А иногда они становятся известнее за рубежом, чем в России.
Как, например, сын актера Александра Лыкова — 33-летний Матвей. Его не раз называли одним из самых востребованных подиумных моделей.
Матвей много сотрудничает с Gucci, Jil Sander, Dior, Louis Vuitton, Dries Van Noten, снялся в видеоклипе французского клипмейкера Woodkid. А недавно исполнил главную роль в фэнтезийной мелодраме "Он — дракон".
Настоящая актерская династия — у Добронравовых. Два сына Федора — звезды сериала "Сваты".
Виктор играет в театре Вахтангова, в кино и в группе "Ковер- квартет", состоящей из музыкантов и актеров. Они исполняют джаз, соул, фанк и кавер-версии Radiohead, Queen и Майкла Бубле.
Младший сын — Иван Добронравов дебютировал в кино в "Возвращении" Звягинцева, после чего снялся в "Перемирии", сериале "Метод". А еще он играет в театре Антона Чехова.
Настоящая актерская династия — у Добронравовых. Два сына Федора — звезды сериала "Сваты".
Виктор играет в театре Вахтангова, в кино и в группе "Ковер- квартет", состоящей из музыкантов и актеров. Они исполняют джаз, соул, фанк и кавер-версии Radiohead, Queen и Майкла Бубле.
Младший сын — Иван Добронравов дебютировал в кино в "Возвращении" Звягинцева, после чего снялся в "Перемирии", сериале "Метод". А еще он играет в театре Антона Чехова.
Иван Янковский — актер уже в третьем поколении. Филипп Янковский — режиссер, мама Оксана Фандера — актриса, как и бабушка Людмила Зорина, и, конечно, знаменитый дед — Олег Янковский.
Иван впервые появился на экране в десятилетнем возрасте, сыграв в фильме "Приходи на меня посмотреть" (одним из создателей которого был его дедушка).
А сейчас уже получил двух "Золотых орлов", снялся в фильмах "Завод", "Дама Пик" и нашумевшей картине "Текст".
Иван Янковский — актер уже в третьем поколении. Филипп Янковский — режиссер, мама Оксана Фандера — актриса, как и бабушка Людмила Зорина, и, конечно, знаменитый дед — Олег Янковский.
Иван впервые появился на экране в десятилетнем возрасте, сыграв в фильме "Приходи на меня посмотреть" (одним из создателей которого был его дедушка).
А сейчас уже получил двух "Золотых орлов", снялся в фильмах "Завод", "Дама Пик" и нашумевшей картине "Текст".