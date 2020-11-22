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https://ria.ru/20201122/zvezdy-1585523801.html
Из тени в свет. Звездные сыновья знаменитых отцов
Из тени в свет. Звездные сыновья знаменитых отцов
Во всем мире отмечают День сыновей: он не так известен, как Дни отца или матери, но не менее значим. Мальчики не всегда продолжают семейные династии, часто... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T08:00
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голливуд
звезды
тейлор свифт (певица)
культура
рита ора
майли сайрус
музыка
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Во всем мире отмечают День сыновей: он не так известен, как Дни отца или матери, но не менее значим. Мальчики не всегда продолжают семейные династии, часто удивляют родственников выбором девушек или поступками. О знаменитых отцах и детях — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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голливуд, звезды, тейлор свифт (певица), рита ора, майли сайрус, музыка, кино и сериалы, знаменитости, ариана гранде, киану ривз, виктор добронравов, федор добронравов, dolce & gabbana, уилл смит, джеки чан, джуд лоу, джеймс бонд, джастин бибер, пол маккартни, клинт иствуд, the beatles, louis vuitton, арнольд шварценеггер, филипп янковский, фото, пирс броснан

Из тени в свет. Звездные сыновья знаменитых отцов

08:00 22.11.2020 (обновлено: 08:11 22.11.2020)
 
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Во всем мире отмечают День сыновей: он не так известен, как Дни отца или матери, но не менее значим. Мальчики не всегда продолжают семейные династии, часто удивляют родственников выбором девушек или поступками. О знаменитых отцах и детях — в материале РИА Новости.
© AFP 2020 / Getty Images North America / Frederick M. Brown, Amy Sussman

Когда твой папа — красавец и Джеймс Бонд, трудно сделать что-то лучше или хотя бы соответствовать.

Старший сын Пирса Броснана от второго брака — 23-летний Дилан уже на полголовы перерос отца (его рост около 190 сантиметров) и, что неудивительно, пошел в модели. Тем более что его внешность оценил креативный директор Yves Saint Laurent, сделав Дилана в 18 лет лицом мужской линии бренда.

С тех пор Дилан поработал с Dolce & Gabbana, Burberry. Между показами и фотосессиями он успевает играть в музыкальной группе Raspberry Blonde. Про кино пока не думает. Зато индустрия уже знает про него. Дилан и его младший брат Парис были послами Голливудской ассоциации иностранной прессы на последней церемонии "Золотого глобуса".

Пирс Броснан, Дилан Броснан
1 из 10

Когда твой папа — красавец и Джеймс Бонд, трудно сделать что-то лучше или хотя бы соответствовать.

Старший сын Пирса Броснана от второго брака — 23-летний Дилан уже на полголовы перерос отца (его рост около 190 сантиметров) и, что неудивительно, пошел в модели. Тем более что его внешность оценил креативный директор Yves Saint Laurent, сделав Дилана в 18 лет лицом мужской линии бренда.

С тех пор Дилан поработал с Dolce & Gabbana, Burberry. Между показами и фотосессиями он успевает играть в музыкальной группе Raspberry Blonde. Про кино пока не думает. Зато индустрия уже знает про него. Дилан и его младший брат Парис были послами Голливудской ассоциации иностранной прессы на последней церемонии "Золотого глобуса".

© AFP 2020 / Getty Images North America / Frederick M. Brown, Amy Sussman
© AFP 2020 / John MacDougall, Angela Weiss

Быть сыном Железного Арни тоже непросто. Это знает 27-летний Патрик Шварценеггер (после расставания родителей он хотел поменять фамилию на Шрайвер).

Скандальную известность он приобрел во время романа с певицей Майли Сайрус. Но это не единственное его достижение.

Патрик снимается в кино (в комедии "Одноклассники 2" и романтической драме "Полночное солнце"), клипах и занимается моделлингом. Билборды с его фото в джинсах, говорят, долго снились калифорнийкам.

Кроме того, с помощью родителей Патрик создал компанию по производству мужской одежды. Еще несколько лет — и, может быть, тоже пойдет в политику.

Арнольд Шварценеггер, Патрик Шварценеггер
2 из 10

Быть сыном Железного Арни тоже непросто. Это знает 27-летний Патрик Шварценеггер (после расставания родителей он хотел поменять фамилию на Шрайвер).

Скандальную известность он приобрел во время романа с певицей Майли Сайрус. Но это не единственное его достижение.

Патрик снимается в кино (в комедии "Одноклассники 2" и романтической драме "Полночное солнце"), клипах и занимается моделлингом. Билборды с его фото в джинсах, говорят, долго снились калифорнийкам.

Кроме того, с помощью родителей Патрик создал компанию по производству мужской одежды. Еще несколько лет — и, может быть, тоже пойдет в политику.

© AFP 2020 / John MacDougall, Angela Weiss
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Andy Kropa

Сын Уилла Смита 22-летний Джейден — актер, певец, инфлюенсер. Он отличный пример того, как сын становится не менее влиятельной медиаперсоной, чем папа.

Джейден начинал с кино: в фильме с отцом "В погоне за счастьем", потом в драме "День, когда земля остановилась" с Киану Ривзом и кассовом хите "Каратэ-пацан" с Джеки Чаном.

В музыке у младшего Смита тоже все успешно: записал несколько треков с Джастином Бибером, выпустил три альбома.

А еще он потряс модный мир в 2016 году, появившись в юбке Louis Vuitton в рекламной кампании бренда.

Также вместе с сестрой Джейден успевает заниматься благотворительностью.

Уилл Смит, Джейжен Смит
3 из 10

Сын Уилла Смита 22-летний Джейден — актер, певец, инфлюенсер. Он отличный пример того, как сын становится не менее влиятельной медиаперсоной, чем папа.

Джейден начинал с кино: в фильме с отцом "В погоне за счастьем", потом в драме "День, когда земля остановилась" с Киану Ривзом и кассовом хите "Каратэ-пацан" с Джеки Чаном.

В музыке у младшего Смита тоже все успешно: записал несколько треков с Джастином Бибером, выпустил три альбома.

А еще он потряс модный мир в 2016 году, появившись в юбке Louis Vuitton в рекламной кампании бренда.

Также вместе с сестрой Джейден успевает заниматься благотворительностью.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Andy Kropa
© AP Photo / Invision / Joel C Ryan, AFP 2020 / Tiziana Fabi

У Джуда Лоу трое детей от первого брака. Самый старший, 23-летний Рафферти, поразительно похож на отца. Но начать решил с модельного бизнеса (уже появился на страницах британского Vogue и участвовал в показах DKNY), а потом и музыки.

Причем довольно успешно. Рафферти играет на электрогитаре в группе Outer Stella Overdrive, которую создал с другом, и часто диджеит в клубах.

Впрочем, недавно он все же сыграл в картине про Оливера Твиста. На съемках он познакомился с певицей Ритой Орой и закрутил с ней роман. До звания сердцееда, как у Джуда, Рафферти еще далеко, но кто знает?

Джуд Лоу, Рафферти Лоу
4 из 10

У Джуда Лоу трое детей от первого брака. Самый старший, 23-летний Рафферти, поразительно похож на отца. Но начать решил с модельного бизнеса (уже появился на страницах британского Vogue и участвовал в показах DKNY), а потом и музыки.

Причем довольно успешно. Рафферти играет на электрогитаре в группе Outer Stella Overdrive, которую создал с другом, и часто диджеит в клубах.

Впрочем, недавно он все же сыграл в картине про Оливера Твиста. На съемках он познакомился с певицей Ритой Орой и закрутил с ней роман. До звания сердцееда, как у Джуда, Рафферти еще далеко, но кто знает?

© AP Photo / Invision / Joel C Ryan, AFP 2020 / Tiziana Fabi
© AP Photo / Invision / Rob Grabowski, AFP 2020 / Getty Images North America / Karl Walter

Сын Пола Маккартни Джеймс стал музыкантом. Но интересно, что вдохновил его на это совсем не один из основателей The Beatles, а главный герой фильма "Назад в будущее" Марти Макфлай (Майкл Фокс).

Хотя в колледже он обучался искусству и скульптуре, выбрал все же музыку.

Джеймс даже рассказывал, что с сыновьями других "Битлов" — Шоном Ленноном и Дхани Харрисоном — думал создать "новое поколение" The Beatles.

Но это осталось в планах: каждый решил сосредоточиться на сольной карьере. У Джеймса, кстати, уже вышли два студийных и два мини-альбома.

Пол Маккартни, Джеймс Маккартни
5 из 10

Сын Пола Маккартни Джеймс стал музыкантом. Но интересно, что вдохновил его на это совсем не один из основателей The Beatles, а главный герой фильма "Назад в будущее" Марти Макфлай (Майкл Фокс).

Хотя в колледже он обучался искусству и скульптуре, выбрал все же музыку.

Джеймс даже рассказывал, что с сыновьями других "Битлов" — Шоном Ленноном и Дхани Харрисоном — думал создать "новое поколение" The Beatles.

Но это осталось в планах: каждый решил сосредоточиться на сольной карьере. У Джеймса, кстати, уже вышли два студийных и два мини-альбома.

© AP Photo / Invision / Rob Grabowski, AFP 2020 / Getty Images North America / Karl Walter
© AFP 2020 / Lisa O'Connor, Getty Images North America / Frazer Harrison

Скотт Иствуд (изначально он носил фамилию Ривз) — неофициальный сын легендарного Клинта Иствуда от незарегистрированного брака со стюардессой. Но почти портретное сходство не оставляет сомнений о родстве (режиссер признал сына, только когда тому было 26 лет).

Скотт сначала собирался работать в сфере коммуникаций, но потом решил попробоваться в модной индустрии. Он стал лицом брендов Hugo Boss и Abercrombie & Fitch, потом снялся в клипе Тейлор Свифт и уже затем попал в кино.

Сначала он снялся в трех драматических проектах отца, потом были триллер и ужастик у других режиссеров. Но благодаря ярким голубым глазам Скотта и фирменному прищуру ему часто предлагают роли в ромкомах. С которыми он отлично справляется.

Клинт Иствуд, Скотт Иствуд
6 из 10

Скотт Иствуд (изначально он носил фамилию Ривз) — неофициальный сын легендарного Клинта Иствуда от незарегистрированного брака со стюардессой. Но почти портретное сходство не оставляет сомнений о родстве (режиссер признал сына, только когда тому было 26 лет).

Скотт сначала собирался работать в сфере коммуникаций, но потом решил попробоваться в модной индустрии. Он стал лицом брендов Hugo Boss и Abercrombie & Fitch, потом снялся в клипе Тейлор Свифт и уже затем попал в кино.

Сначала он снялся в трех драматических проектах отца, потом были триллер и ужастик у других режиссеров. Но благодаря ярким голубым глазам Скотта и фирменному прищуру ему часто предлагают роли в ромкомах. С которыми он отлично справляется.

© AFP 2020 / Lisa O'Connor, Getty Images North America / Frazer Harrison
© AFP 2020 / Getty Images North America / Rich Polk

Джек Куэйд — сын актеров Дэнниса Куэйда и Мэг Райан. Так что выбор профессии во многом был предопределен.

Правда, судя по фильмографии Джека, он больше пошел по стопам матери. Среди его проектов уже несколько романтических комедий.

Но, как и отец, Джек снимается в более брутальных проектах: от франшизы "Голодные игры" до супергеройского сериала "Пацаны".

Дэннис Куэйд, Джек Куэйд
7 из 10

Джек Куэйд — сын актеров Дэнниса Куэйда и Мэг Райан. Так что выбор профессии во многом был предопределен.

Правда, судя по фильмографии Джека, он больше пошел по стопам матери. Среди его проектов уже несколько романтических комедий.

Но, как и отец, Джек снимается в более брутальных проектах: от франшизы "Голодные игры" до супергеройского сериала "Пацаны".

© AFP 2020 / Getty Images North America / Rich Polk
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, страница Матвея Лыкова в Instagram

Отечественных звездных сыновей тоже много. А иногда они становятся известнее за рубежом, чем в России.

Как, например, сын актера Александра Лыкова — 33-летний Матвей. Его не раз называли одним из самых востребованных подиумных моделей.

Матвей много сотрудничает с Gucci, Jil Sander, Dior, Louis Vuitton, Dries Van Noten, снялся в видеоклипе французского клипмейкера Woodkid. А недавно исполнил главную роль в фэнтезийной мелодраме "Он — дракон".

Александр Лыков, Матвей Лыков
8 из 10

Отечественных звездных сыновей тоже много. А иногда они становятся известнее за рубежом, чем в России.

Как, например, сын актера Александра Лыкова — 33-летний Матвей. Его не раз называли одним из самых востребованных подиумных моделей.

Матвей много сотрудничает с Gucci, Jil Sander, Dior, Louis Vuitton, Dries Van Noten, снялся в видеоклипе французского клипмейкера Woodkid. А недавно исполнил главную роль в фэнтезийной мелодраме "Он — дракон".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, страница Матвея Лыкова в Instagram
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Федоренко

Настоящая актерская династия — у Добронравовых. Два сына Федора — звезды сериала "Сваты".

Виктор играет в театре Вахтангова, в кино и в группе "Ковер- квартет", состоящей из музыкантов и актеров. Они исполняют джаз, соул, фанк и кавер-версии Radiohead, Queen и Майкла Бубле.

Младший сын — Иван Добронравов дебютировал в кино в "Возвращении" Звягинцева, после чего снялся в "Перемирии", сериале "Метод". А еще он играет в театре Антона Чехова.

Федор, Виктор, Иван Добронравовы
9 из 10

Настоящая актерская династия — у Добронравовых. Два сына Федора — звезды сериала "Сваты".

Виктор играет в театре Вахтангова, в кино и в группе "Ковер- квартет", состоящей из музыкантов и актеров. Они исполняют джаз, соул, фанк и кавер-версии Radiohead, Queen и Майкла Бубле.

Младший сын — Иван Добронравов дебютировал в кино в "Возвращении" Звягинцева, после чего снялся в "Перемирии", сериале "Метод". А еще он играет в театре Антона Чехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Федоренко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Иван Янковский — актер уже в третьем поколении. Филипп Янковский — режиссер, мама Оксана Фандера — актриса, как и бабушка Людмила Зорина, и, конечно, знаменитый дед — Олег Янковский.

Иван впервые появился на экране в десятилетнем возрасте, сыграв в фильме "Приходи на меня посмотреть" (одним из создателей которого был его дедушка).

А сейчас уже получил двух "Золотых орлов", снялся в фильмах "Завод", "Дама Пик" и нашумевшей картине "Текст".

Режиссер Филипп Янковский, актер Иван Янковский
10 из 10

Иван Янковский — актер уже в третьем поколении. Филипп Янковский — режиссер, мама Оксана Фандера — актриса, как и бабушка Людмила Зорина, и, конечно, знаменитый дед — Олег Янковский.

Иван впервые появился на экране в десятилетнем возрасте, сыграв в фильме "Приходи на меня посмотреть" (одним из создателей которого был его дедушка).

А сейчас уже получил двух "Золотых орлов", снялся в фильмах "Завод", "Дама Пик" и нашумевшей картине "Текст".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
 
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