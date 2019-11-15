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РИА Новости

Сыновей Пирса Броснона выбрали послами "Золотого глобуса" 2020

16:49 15.11.2019
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© AFP 2019 / Mark RalstonАктер Пирс Броснан с сыновьями Диланом и Парисом
Актер Пирс Броснан с сыновьями Диланом и Парисом
© AFP 2019 / Mark Ralston
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила, что сыновья американского актера Пирса Броснана Дилан (22 года) и Парис (18 лет) будут послами на церемонии "Золотого глобуса" 2020 года, которая пройдет 5 января, сообщает Daily Mail.

"Впервые в истории "Золотого глобуса" мы с гордостью выбрали двух братьев (раньше никогда не выбирали двух родственников одновременно, — Прим. ред), которые будут представлять ассоциацию иностранной прессы в Голливуде в этом сезоне", — прокомментировал президент организации Лоренцо Сория.

По его словам, Дилан и Парис в свои годы уже достигли некоторых успехов в мире моды и сфере развлечений, как и их знаменитый папа.
Каждый год выбирают одного или двух детей известных кинематографистов. Посол провожает лауреата к сцене на церемонии награждения, а также присоединяется к какому-нибудь благотворительному проекту, который представляет во время церемонии.
Например, братья Броснан будут рассказывать о фонде, который помогает малоимущим семьям по всему миру: обеспечивает их едой, одеждой, медикаментами и другими необходимыми вещами.
В разные годы послами "Золотого глобуса" была дочь Дуэйна "Скалы" Джонсона Симона, Каринн — дочь актера Джейми Фокса и другие дети известных актеров.
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