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Турция назвала срок пребывания своих военных в Азербайджане

Турция назвала срок пребывания своих военных в Азербайджане

Турецкие военные будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре по контролю перемирия в Нагорном Карабахе в течение одного года, сообщило минобороны... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:05

2020-11-22T11:05

2020-11-22T11:31

никол пашинян

минобороны турции

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

турция

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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турецкие военные будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре по контролю перемирия в Нагорном Карабахе в течение одного года, сообщило минобороны Турции.Как заявил в субботу глава минобороны Турции Хулуси Акар, турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку.Президент Турции Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

нагорный карабах

турция

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