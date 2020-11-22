В Роспотребнадзоре ответили на заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В эпидемиологии не существует термина "подъем" или "волна", напомнил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Он отметил, что можно говорить только о росте числа случаев заражения коронавирусом.
"И это вполне возможно, но есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий", — пояснил эксперт, ответив, что в Европе знают о мерах, способствующих предупреждению распространения инфекции.
Также Покровский высказал мнение, что все меры, которые сейчас принимаются, будут в какой-либо форме сохраняться до весны.
"Но и кроме того нарастает количество людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, и вряд ли они будут заражаться повторно", — подчеркнул специалист.
Также специалист выразил мнение, что подъем заболеваемости будет как осенью, так и весной, а также частично зимой, так как в это время года люди больше времени проводят в помещении. Однако, вопрос, по мнению Покровского заключается в том, насколько велик будет этот подъем. Возможно, считает эксперт, его можно будет сопоставить с уровнем заболеваемости другими ОРВИ, однако "вряд ли будет что-то такое же необычное, как когда вирус пришел". Покровский также выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину, и мир забудет о коронавирусе.
Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро в интервью медиакомпании CH Media рассказал, что третья волна коронавирусной инфекции может накрыть Европу в начале 2021 года. Он также отметил, что в Европе упустили возможность построить необходимую инфраструктуру, после того, как первая волна COVID-19 была взята под контроль. Если не начать развивать инфраструктуру, то новая волна может прийти уже в начале следующего года.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистировано более 57,2 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 1,36 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.