https://ria.ru/20201122/ugroza-1585779833.html

В Роспотребнадзоре ответили на заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса

В Роспотребнадзоре ответили на заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса

В эпидемиологии не существует термина "подъем" или "волна", напомнил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:10

2020-11-22T15:10

2020-11-22T15:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вадим покровский

дэвид набарро

здоровье - общество

аргентина

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В эпидемиологии не существует термина "подъем" или "волна", напомнил в эфире радиостанции "Говорит Москва" Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Он отметил, что можно говорить только о росте числа случаев заражения коронавирусом. "И это вполне возможно, но есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий", — пояснил эксперт, ответив, что в Европе знают о мерах, способствующих предупреждению распространения инфекции.Также Покровский высказал мнение, что все меры, которые сейчас принимаются, будут в какой-либо форме сохраняться до весны.Также специалист выразил мнение, что подъем заболеваемости будет как осенью, так и весной, а также частично зимой, так как в это время года люди больше времени проводят в помещении. Однако, вопрос, по мнению Покровского заключается в том, насколько велик будет этот подъем. Возможно, считает эксперт, его можно будет сопоставить с уровнем заболеваемости другими ОРВИ, однако "вряд ли будет что-то такое же необычное, как когда вирус пришел". Покровский также выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину, и мир забудет о коронавирусе.Ранее спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро в интервью медиакомпании CH Media рассказал, что третья волна коронавирусной инфекции может накрыть Европу в начале 2021 года. Он также отметил, что в Европе упустили возможность построить необходимую инфраструктуру, после того, как первая волна COVID-19 была взята под контроль. Если не начать развивать инфраструктуру, то новая волна может прийти уже в начале следующего года.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистировано более 57,2 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 1,36 пациентов.Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии и Франции. Россия находится на пятой строчке списка университета Джонса Хопкинса, за ней идут Испания, Британия, Аргентина, Италия и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/mutatsii-1585741619.html

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