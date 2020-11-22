https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале года

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале года

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:55

2020-11-22T12:55

2020-11-22T15:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дэвид набарро

воз

европа

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса, которая может накрыть Европу в начале следующего года.Набарро отметил, что европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую.По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, — ведь за него, констатировал Набарро, приходится платить высокую цену.Что касается стран Восточной Азии, то там ситуация с коронавирусом лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением, добавил Набарро. "Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", — подчеркнул он.Заявление спецпосланника ВОЗ прокомментировал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Он отметил, что в эпидемиологии нет термина "подъем" или "волна" и можно говорить только о росте заболеваемости. По его мнению, подъем возможен как осенью, так и весной, а также частично зимой, но, возможно, он будет сопоставим с уровнем заболеваемости другими ОРВИ. При этом Покровский выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину и мир забудет о коронавирусе.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,36 миллиона человек умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Италии и Колумбии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дэвид набарро, воз, европа, в мире