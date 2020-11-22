ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале года
12:55 22.11.2020 (обновлено: 15:36 22.11.2020)
© РИА Новости / Доминик БутенДевушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса, которая может накрыть Европу в начале следующего года.
Набарро отметил, что европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую.
"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — приводит его слова Badener Tagblatt.
По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, — ведь за него, констатировал Набарро, приходится платить высокую цену.
Что касается стран Восточной Азии, то там ситуация с коронавирусом лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением, добавил Набарро.
"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", — подчеркнул он.
Заявление спецпосланника ВОЗ прокомментировал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Он отметил, что в эпидемиологии нет термина "подъем" или "волна" и можно говорить только о росте заболеваемости. По его мнению, подъем возможен как осенью, так и весной, а также частично зимой, но, возможно, он будет сопоставим с уровнем заболеваемости другими ОРВИ. При этом Покровский выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину и мир забудет о коронавирусе.
По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,36 миллиона человек умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Италии и Колумбии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.