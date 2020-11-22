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Эксперт объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна
Эксперт объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна
Бывший глава протокольной службы президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил, почему на встрече премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:51
2020-11-22T02:53
россия
никол пашинян
нагорный карабах
сергей лавров
сергей шойгу
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший глава протокольной службы президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил, почему на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с российскими министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Ереване, был только флаг принимающей стороны.Ранее эту ситуацию также прокомментировали в министерстве иностранных дел России.К публикации внешнеполитическое ведомство прикрепило фото с переговоров Пашиняна с Лавровым в 2019 году, где также был установлен только армянский флаг.Главы МИД и Минобороны, а также российская межведомственная делегация посетили Ереван в субботу.
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россия
нагорный карабах
ереван
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, сергей шойгу, ереван, армения, в мире

Эксперт объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

02:51 22.11.2020 (обновлено: 02:53 22.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший глава протокольной службы президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил, почему на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с российскими министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Ереване, был только флаг принимающей стороны.

"Если бы приехал Путин, и не было бы нашего российского флага на встрече, то это был бы скандал. Это неприлично. А когда принимают иностранных гостей на уровне министров, мы тоже флаги не ставим. Протокол это допускает", — сказал Шевченко в беседе с "НСН".

Ранее эту ситуацию также прокомментировали в министерстве иностранных дел России.
"У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", — указано в Telegram-канале российского МИД.
К публикации внешнеполитическое ведомство прикрепило фото с переговоров Пашиняна с Лавровым в 2019 году, где также был установлен только армянский флаг.
Главы МИД и Минобороны, а также российская межведомственная делегация посетили Ереван в субботу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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РоссияНикол ПашинянНагорный КарабахСергей ЛавровСергей ШойгуЕреванАрменияВ мире
 
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