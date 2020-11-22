https://ria.ru/20201122/flag-1585738542.html

Эксперт объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

Эксперт объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

Бывший глава протокольной службы президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил, почему на встрече премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T02:51

2020-11-22T02:51

2020-11-22T02:53

россия

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

сергей шойгу

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший глава протокольной службы президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил, почему на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с российскими министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Ереване, был только флаг принимающей стороны.Ранее эту ситуацию также прокомментировали в министерстве иностранных дел России.К публикации внешнеполитическое ведомство прикрепило фото с переговоров Пашиняна с Лавровым в 2019 году, где также был установлен только армянский флаг.Главы МИД и Минобороны, а также российская межведомственная делегация посетили Ереван в субботу.

https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585664126.html

россия

нагорный карабах

ереван

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, сергей шойгу, ереван, армения, в мире