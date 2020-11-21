https://ria.ru/20201121/shoygu-1585644790.html

Шойгу по поручению Путина совершил визит в Армению

Шойгу по поручению Путина совершил визит в Армению

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:31

2020-11-21T10:31

2020-11-21T11:47

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению.В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюняна о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе.Сергей Шойгу обсудил с Николом Пашиняном и Вагаршаком Арутюняном вопросы, касающиеся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.В рамках встреч обсужден широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления президента РФ, президента Азербайджана и премьера Армении от 10 ноября 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/pashinyan-1584782660.html

ереван

армения

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Встреча Сергея Шойгу с Николом Пашиняном Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению. В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном. 2020-11-21T10:31 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, вагаршак арутюнян, владимир путин, ереван, армения, в мире