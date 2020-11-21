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Шойгу по поручению Путина совершил визит в Армению
Шойгу по поручению Путина совершил визит в Армению
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:31
2020-11-21T11:47
никол пашинян
вагаршак арутюнян
владимир путин
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению.В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюняна о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе.Сергей Шойгу обсудил с Николом Пашиняном и Вагаршаком Арутюняном вопросы, касающиеся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.В рамках встреч обсужден широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления президента РФ, президента Азербайджана и премьера Армении от 10 ноября 2020 года.
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60
Встреча Сергея Шойгу с Николом Пашиняном
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению. В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.
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никол пашинян, вагаршак арутюнян, владимир путин, ереван, армения, в мире

Шойгу по поручению Путина совершил визит в Армению

10:31 21.11.2020 (обновлено: 11:47 21.11.2020)
 
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина совершил рабочий визит в Армению.
В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 10:34
Смелое признание. Пашинян назвал "главного ответственного" за Карабах
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюняна о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.
"Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий", - заявил Сергей Шойгу.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе.
"Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации ... Времена были непростыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась, - заявил он.
Сергей Шойгу обсудил с Николом Пашиняном и Вагаршаком Арутюняном вопросы, касающиеся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
В рамках встреч обсужден широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления президента РФ, президента Азербайджана и премьера Армении от 10 ноября 2020 года.
 
Никол ПашинянВагаршак АрутюнянВладимир ПутинЕреванАрменияВ мире
 
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