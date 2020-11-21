https://ria.ru/20201121/putin-1585708173.html

Алиев отметил особую роль Путина в подготовке соглашения по Карабаху

Алиев отметил особую роль Путина в подготовке соглашения по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул активную роль своего российского коллеги Владимира Путина в... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:12

2020-11-21T19:12

2020-11-21T19:12

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

сергей лавров

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул активную роль своего российского коллеги Владимира Путина в подготовке трехстороннего заявления по Карабаху.Российская межведомственная делегация, возглавляемая Лавровым, прибыла в субботу с визитом в Баку. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Азербайджана также добавил, что разделяет позицию российского президента."Он заявил, что надеется больше не услышать словосочетание "нагорно-карабахский конфликт". Я тоже надеюсь больше не услышать. Надеюсь, что когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе, мы услышим новости о развитии, устранении результатов войны и примирении некогда враждующих народов", - подчеркнул Алиев.

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, сергей лавров, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире