Алиев отметил особую роль Путина в подготовке соглашения по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаявление президента РФ В. Путина по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул активную роль своего российского коллеги Владимира Путина в подготовке трехстороннего заявления по Карабаху.
Российская межведомственная делегация, возглавляемая Лавровым, прибыла в субботу с визитом в Баку. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
"В регионе создалась новая обнадеживающая ситуация. Уверен, что позитивные факторы увеличатся. В любом случае Азербайджан готов к этому, мы сегодня обсудим наши размышления по поводу развития региона. Конечно же, трехстороннее заявление (по Карабаху – ред.) является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в регионе. Хотел бы подчеркнуть особую роль президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он принял активное, плодотворное участие в подготовке текста соглашения, и успешная реализация этого соглашения во многом зависит от того, что под текстом стоит подпись президента Российской Федерации", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Президент Азербайджана также добавил, что разделяет позицию российского президента.
"Он заявил, что надеется больше не услышать словосочетание "нагорно-карабахский конфликт". Я тоже надеюсь больше не услышать. Надеюсь, что когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе, мы услышим новости о развитии, устранении результатов войны и примирении некогда враждующих народов", - подчеркнул Алиев.