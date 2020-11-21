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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/putin-1585708173.html
Алиев отметил особую роль Путина в подготовке соглашения по Карабаху
Алиев отметил особую роль Путина в подготовке соглашения по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул активную роль своего российского коллеги Владимира Путина в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:12
2020-11-21T19:12
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей лавров
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул активную роль своего российского коллеги Владимира Путина в подготовке трехстороннего заявления по Карабаху.Российская межведомственная делегация, возглавляемая Лавровым, прибыла в субботу с визитом в Баку. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Азербайджана также добавил, что разделяет позицию российского президента."Он заявил, что надеется больше не услышать словосочетание "нагорно-карабахский конфликт". Я тоже надеюсь больше не услышать. Надеюсь, что когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе, мы услышим новости о развитии, устранении результатов войны и примирении некогда враждующих народов", - подчеркнул Алиев.
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никол пашинян, сергей лавров, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Алиев отметил особую роль Путина в подготовке соглашения по Карабаху

19:12 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаявление президента РФ В. Путина по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
Заявление президента РФ В. Путина по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул активную роль своего российского коллеги Владимира Путина в подготовке трехстороннего заявления по Карабаху.
Российская межведомственная делегация, возглавляемая Лавровым, прибыла в субботу с визитом в Баку. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия

"В регионе создалась новая обнадеживающая ситуация. Уверен, что позитивные факторы увеличатся. В любом случае Азербайджан готов к этому, мы сегодня обсудим наши размышления по поводу развития региона. Конечно же, трехстороннее заявление (по Карабаху – ред.) является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в регионе. Хотел бы подчеркнуть особую роль президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он принял активное, плодотворное участие в подготовке текста соглашения, и успешная реализация этого соглашения во многом зависит от того, что под текстом стоит подпись президента Российской Федерации", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Президент Азербайджана также добавил, что разделяет позицию российского президента.
"Он заявил, что надеется больше не услышать словосочетание "нагорно-карабахский конфликт". Я тоже надеюсь больше не услышать. Надеюсь, что когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе, мы услышим новости о развитии, устранении результатов войны и примирении некогда враждующих народов", - подчеркнул Алиев.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ЛавровВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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