https://ria.ru/20201121/provokatsii-1585656751.html
Шойгу попросил главу Минобороны Армении исключить провокации в Карабахе
Шойгу попросил главу Минобороны Армении исключить провокации в Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой министерства обороны Армении отметил, что главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:18
2020-11-21T12:18
2020-11-21T12:49
сергей шойгу
ситуация в нагорном карабахе
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой министерства обороны Армении отметил, что главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, чтобы исключить провокации."Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - заявил Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.Шойгу также подчеркнул, что сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона, касающиеся медицины, транспорта, энергетики и продовольствия, поэтому в Ереван прибывает делегация, занимающаяся не военными делами."Наша с вами задача - обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали... Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче", - добавил Шойгу.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html
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сергей шойгу, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, армения, в мире
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу
на встрече с главой министерства обороны Армении
отметил, что главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
, чтобы исключить провокации.
"Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - заявил Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном
.
Шойгу также подчеркнул, что сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона, касающиеся медицины, транспорта, энергетики и продовольствия, поэтому в Ереван прибывает делегация, занимающаяся не военными делами.
"Наша с вами задача - обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали... Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче", - добавил Шойгу.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.