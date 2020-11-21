https://ria.ru/20201121/provokatsii-1585656751.html

Шойгу попросил главу Минобороны Армении исключить провокации в Карабахе

Шойгу попросил главу Минобороны Армении исключить провокации в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой министерства обороны Армении отметил, что главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:18

2020-11-21T12:18

2020-11-21T12:49

сергей шойгу

ситуация в нагорном карабахе

вагаршак арутюнян

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой министерства обороны Армении отметил, что главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, чтобы исключить провокации."Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - заявил Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.Шойгу также подчеркнул, что сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона, касающиеся медицины, транспорта, энергетики и продовольствия, поэтому в Ереван прибывает делегация, занимающаяся не военными делами."Наша с вами задача - обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали... Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче", - добавил Шойгу.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

армения

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сергей шойгу, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, армения, в мире