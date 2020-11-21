Лавров рассказал о темах переговоров российской делегации с Пашиняном
12:09 21.11.2020 (обновлено: 15:00 21.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Российская межведомственная делегация обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном создаваемый межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений, в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трёх лидеров - Армении, Азербайджана и Российской Федерации - от 9 ноября, которое положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарную, и что наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание гуманитарного содействия", - сказал Лавров на встрече российской межведомственной делегации с премьером Армении.
"Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановления гражданской инфраструктуры, и, конечно же, текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики сегодня будут обсуждаться", - добавил глава МИД РФ.
Лавров передал Пашиняну приветствие от президента России Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.