https://ria.ru/20201121/peregovory-1585655682.html

Лавров рассказал о темах переговоров российской делегации с Пашиняном

Лавров рассказал о темах переговоров российской делегации с Пашиняном

Российская межведомственная делегация обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном создаваемый межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:09

2020-11-21T12:09

2020-11-21T15:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Российская межведомственная делегация обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном создаваемый межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений, в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трёх лидеров - Армении, Азербайджана и Российской Федерации - от 9 ноября, которое положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарную, и что наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание гуманитарного содействия", - сказал Лавров на встрече российской межведомственной делегации с премьером Армении."Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановления гражданской инфраструктуры, и, конечно же, текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики сегодня будут обсуждаться", - добавил глава МИД РФ.Лавров передал Пашиняну приветствие от президента России Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/shoygu-1585644790.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, армения, в мире