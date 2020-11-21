https://ria.ru/20201121/onischenko-1585731861.html

Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"

Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"

Создание международной системы "кодов здоровья" требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:08

2020-11-21T23:08

2020-11-21T23:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

си цзиньпин

российская академия наук

госдума рф

большая двадцатка

китай

геннадий онищенко

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Создание международной системы "кодов здоровья" требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны, заявил РИА Новости академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко.В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус.Он добавил, что мы и сейчас можем определить у заболевшего корью человека, откуда взялся этот штамм, циркулирует ли он у нас или является завозным. "Здесь же уже контролируется не циркуляция, а биологические данные, поэтому это требует дополнительного изучения. Как говорится, дьявол спрятан в деталях. Нужно очень внимательно смотреть, что туда будет закладываться", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, си цзиньпин, российская академия наук, госдума рф, большая двадцатка, китай, геннадий онищенко, в мире