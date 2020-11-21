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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201121/onischenko-1585731861.html
Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"
Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"
Создание международной системы "кодов здоровья" требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:08
2020-11-21T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
си цзиньпин
российская академия наук
госдума рф
большая двадцатка
китай
геннадий онищенко
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Создание международной системы "кодов здоровья" требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны, заявил РИА Новости академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко.В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус.Он добавил, что мы и сейчас можем определить у заболевшего корью человека, откуда взялся этот штамм, циркулирует ли он у нас или является завозным. "Здесь же уже контролируется не циркуляция, а биологические данные, поэтому это требует дополнительного изучения. Как говорится, дьявол спрятан в деталях. Нужно очень внимательно смотреть, что туда будет закладываться", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, си цзиньпин, российская академия наук, госдума рф, большая двадцатка, китай, геннадий онищенко, в мире

Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"

23:08 21.11.2020 (обновлено: 23:26 21.11.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Создание международной системы "кодов здоровья" требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны, заявил РИА Новости академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко.
В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус.

"Это осуществимо, но здесь есть очень чувствительная область - биоданные о человеке. Получается, что мы, в общем-то, в международную базу данных выкладываем данные не просто о визите в какую-либо страну, там же еще будут биологические какие-то параметры заложены. Такого рода информация очень чувствительна и является одной из важнейших компонентов биологической безопасности страны", - сказал Онищенко.

Он добавил, что мы и сейчас можем определить у заболевшего корью человека, откуда взялся этот штамм, циркулирует ли он у нас или является завозным. "Здесь же уже контролируется не циркуляция, а биологические данные, поэтому это требует дополнительного изучения. Как говорится, дьявол спрятан в деталях. Нужно очень внимательно смотреть, что туда будет закладываться", - добавил он.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Си ЦзиньпинРоссийская академия наукГосдума РФБольшая двадцаткаКитайГеннадий ОнищенкоВ мире
 
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