Онищенко оценил идею ввести международные "коды здоровья"
23:08 21.11.2020 (обновлено: 23:26 21.11.2020)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Создание международной системы "кодов здоровья" требует серьезного изучения, так как предполагает сбор биологических данных о человеке - важнейшей компоненте биологической безопасности страны, заявил РИА Новости академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко.
В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус.
"Это осуществимо, но здесь есть очень чувствительная область - биоданные о человеке. Получается, что мы, в общем-то, в международную базу данных выкладываем данные не просто о визите в какую-либо страну, там же еще будут биологические какие-то параметры заложены. Такого рода информация очень чувствительна и является одной из важнейших компонентов биологической безопасности страны", - сказал Онищенко.
Он добавил, что мы и сейчас можем определить у заболевшего корью человека, откуда взялся этот штамм, циркулирует ли он у нас или является завозным. "Здесь же уже контролируется не циркуляция, а биологические данные, поэтому это требует дополнительного изучения. Как говорится, дьявол спрятан в деталях. Нужно очень внимательно смотреть, что туда будет закладываться", - добавил он.
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