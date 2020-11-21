https://ria.ru/20201121/miting-1585668163.html

В Ереване прошел митинг оппозиции

В Ереване прошел митинг оппозиции

В Ереване состоялся очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:02

2020-11-21T14:02

2020-11-21T17:20

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. В Ереване состоялся очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Выступая перед собравшимися, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян обвинил главу правительства в грубых действиях силовиков и репрессиях.Накануне в Армении сменился министр обороны. Теперь пост вместо Давида Тонояна занимает Вагаршак Арутюнян. Представляя его коллективу министерства, Пашинян заявил о необходимости реформы армии.Протесты в Армении с требованием отставки премьера начались после заключения 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, Владимир Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, в противном случае республике было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

ереван

армения

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никол пашинян, ереван, армения, в мире