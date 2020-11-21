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В Ереване прошел митинг оппозиции
В Ереване прошел митинг оппозиции
В Ереване состоялся очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:02
2020-11-21T17:20
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. В Ереване состоялся очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Выступая перед собравшимися, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян обвинил главу правительства в грубых действиях силовиков и репрессиях.Накануне в Армении сменился министр обороны. Теперь пост вместо Давида Тонояна занимает Вагаршак Арутюнян. Представляя его коллективу министерства, Пашинян заявил о необходимости реформы армии.Протесты в Армении с требованием отставки премьера начались после заключения 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, Владимир Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, в противном случае республике было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване прошел митинг оппозиции

14:02 21.11.2020 (обновлено: 17:20 21.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
Участники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. В Ереване состоялся очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Выступая перед собравшимися, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян обвинил главу правительства в грубых действиях силовиков и репрессиях.
"Смена должностных лиц не отвлечет наше внимание от главного требования — Никол Пашинян должен уйти", — подчеркнул Манукян.
Накануне в Армении сменился министр обороны. Теперь пост вместо Давида Тонояна занимает Вагаршак Арутюнян. Представляя его коллективу министерства, Пашинян заявил о необходимости реформы армии.
Протесты в Армении с требованием отставки премьера начались после заключения 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, Владимир Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, в противном случае республике было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении.
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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