В Ереване прошел митинг оппозиции
14:02 21.11.2020 (обновлено: 17:20 21.11.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. В Ереване состоялся очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Выступая перед собравшимися, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян обвинил главу правительства в грубых действиях силовиков и репрессиях.
"Смена должностных лиц не отвлечет наше внимание от главного требования — Никол Пашинян должен уйти", — подчеркнул Манукян.
Накануне в Армении сменился министр обороны. Теперь пост вместо Давида Тонояна занимает Вагаршак Арутюнян. Представляя его коллективу министерства, Пашинян заявил о необходимости реформы армии.
Протесты в Армении с требованием отставки премьера начались после заключения 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, Владимир Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились, что ряд районов, которые ранее занимали армянские силы, переходят под контроль Баку.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, в противном случае республике было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении.