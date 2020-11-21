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Глава Минобороны Армении отметил эффективность миротворцев в Карабахе
Глава Минобороны Армении отметил эффективность миротворцев в Карабахе
Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу об эффективности работы российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:23
2020-11-21T12:23
2020-11-21T12:31
ситуация в нагорном карабахе
россия
минобороны армении
вагаршак арутюнян
сергей шойгу
армения
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу об эффективности работы российских миротворцев в Карабахе."Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию", - заявил Арутюнян.Кроме того, глава оборонного ведомства Армении высоко оценил действия российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
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россия, минобороны армении, вагаршак арутюнян, сергей шойгу, армения, в мире