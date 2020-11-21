https://ria.ru/20201121/maski-1585561183.html

Синдром неверия: кто и зачем протестует против ношения масок

Синдром неверия: кто и зачем протестует против ношения масок

В России появились группы радикальных противников масочного режима: они проводят митинги, "захватывают" трамваи и приравнивают к геноциду требование надевать... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:06

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Аликин, Святослав Петров. В России появились группы радикальных противников масочного режима: они проводят митинги, "захватывают" трамваи и приравнивают к геноциду требование надевать средства защиты. Чего добиваются ковид-диссиденты — в материале РИА Новости. Маска преткновенияВторая волна пандемии в мире вызвала новый всплеск отрицания коронавируса и карантинных мер. Еще летом по Германии прокатились массовые протесты. Позже схожие акции прошли в крупных городах других стран Европы, а в Барселоне даже вылились в ожесточенное противостояние радикалов и органов правопорядка.В России комплекс ограничений пока остается умеренным и не включает, например, комендантский час, как в других странах. Однако и среди россиян появляются активисты, не верящие в опасность коронавируса и выступающие против средств защиты. Скандалы из-за масочного режима происходят в разных регионах России почти ежедневно. Один из них закончился трагедией. Семнадцатого ноября в Петербурге убили 53-летнего ученого. Полиция выяснила, что накануне смерти он поссорился в маршрутке с женщиной и мужчиной: они отказались надеть маски. Разговор на повышенных тонах перешел в драку, которая продолжилась на улице и закончилась ударом ножа. Подозреваемые задержаны. Пятнадцатого ноября в петербургском магазине мужчина вдребезги разнес стол, порвал одежду работника и отвесил ему пощечину — все из-за нежелания надеть медицинскую маску. Успокоить его смогли только прибывшие бойцы Росгвардии. БДПИСИЗ против всехЗа фейки о коронавирусе в России наказывают довольно строго, в том числе привлекают к уголовной ответственности. Отказ от масок, подразумевающий административный штраф, стал удобной формой объединения ковид-диссидентов и породил уже как минимум одно организованное движение. Третьего ноября вход в МУП "Горэлектротранс" города Барнаула заблокировала группа людей, требовавших встречи с руководством и наказания кондуктора трамвая за "самоуправство" в связи с масочным режимом.Как выяснилось позднее, суматоху у ворот предприятия устроили члены не оформленного юридически движения БДПИСИЗ (Барнаульское движение противников использования средств индивидуальной защиты). Неделей раньше они же организовали "трамвайный бунт". Тогда 17 человек зашли в один из барнаульских трамваев без масок и категорически отказались их надевать. Высаживать нарушителей из общественного транспорта пришлось полицейским, с которыми протестующие вступили в перепалку. На записи инцидента, которую выложила в Instagram блогер Мария Пономаренко, участники бойкота возмущаются масочным режимом, требуют у полицейских документы и кричат: "геноцидники". В беседе с корреспондентом РИА Новости Пономаренко заявила, что всего лишь снимала происходящее в трамвае, а против масок выступает только из-за финансовой стороны вопроса. Третьего декабря доводы блогера выслушает суд — на эту дату назначено рассмотрение административного дела, заведенного на Пономаренко за нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС.Это не единственный, хоть и самый массовый конфликт антимасочников и экипажа трамваев в Барнауле. "Всего за последние пять дней из-за нарушения масочного режима электротранспорт простоял на линии более четырех с половиной часов и не довез до места назначения около трех с половиной тысяч пассажиров, в основном пенсионеров и льготников", — сообщал в конце октября официальный сайт Барнаула.Теперь всем участникам организованного бойкота грозит штраф за неповиновение законным требованиям полиции.Термометр как пистолет Единомышленники барнаульских антимасочников действуют и в других российских городах. Несанкционированный митинг против средств индивидуальной защиты прошел в конце октября в Красноярске.Кто-то из вышедших на улицу утверждал, что носить маски вредно для иммунитета, кто-то просто приводил яркие метафоры, используя термины "коронатеррор" и "геноцид". Инфракрасные термометры сравнивали с огнестрельным оружием. Большинство выступлений позже растиражировали в Youtube и во "ВКонтакте".Активистка уверяет, что она сама хроник и у нее есть подтверждающая справка. Однако ей все равно неоднократно отказывали в обслуживании из-за отсутствия маски. Она не раз жаловалась на нарушение потребительских прав, но пока безрезультатно.Речь Дюминой отличается четкими формулировками и апелляцией к законам, а не к теориям заговора. Она убеждена, что имеет право не носить маску на основании статьи 41 Конституции России ("Гарантия защиты здоровья граждан").Активистка намерена отстаивать "конституционное" право на отказ от маски: планирует подать жалобу в Роспотребнадзор, затем в суд на губернатора края и, если понадобится, дойти до самого президента.Антимасочники и антителаДоктор биологических наук и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов утверждает, что взгляды активистов не только противоречат науке, но и несут потенциальную угрозу.Главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечерко также считает маски эффективным способом снизить возможность заражения коронавирусной инфекцией. Врач отмечает, что длительное пребывание в маске может вызвать дискомфорт и нехватку воздуха у людей с серьезными заболеваниями органов дыхания."Но постоянно носить ее и не надо, а только в местах большого скопления людей: в магазинах, транспорте. При периодическом использовании никаких неприятных последствий не возникает", — заключает Вечерко.Театр нескольких актеровАнтимасочники занимаются и сетевой борьбой, устраивая налеты на соцсети известных людей, выступающих за средства защиты.Одна из таких интернет-активисток — жительница Саратова Олеся Чадина. В своем блоге она признается, что потеряла бизнес из-за пандемии, и это, видимо, подстегивает ее общественную деятельность: Чадина выступает против введения дистанционки, сбора личных данных граждан, переведенных на удаленную работу, и даже измерения температуры инфракрасным термометром.Чадина не ограничивается разоблачениями в соцсетях и пытается, например, добиться от Роспотребнадзора проведения экспертизы стандартных гигиенических масок на предмет их эффективности против вирусов. Направила, по ее словам, в ведомство несколько обращений, но ответов не получила.Активистка признается: на ее критическое отношение к маскам повлияли телеведущая Елена Малышева, врач Игорь Гундаров и общественный деятель Александр Саверский. Если Саверский и правда автор петиции против обязательного использования масок, то Малышева стала авторитетом ковид-диссидентов против воли. В своей передаче она советовала пожилым людям и больным с проблемами дыхания заменить маски на прозрачные экраны. При этом ведущая не предлагала полностью отказываться от средств защиты.Чадина тем временем активно отстаивает свою позицию. В прошлом месяце ее заметили в составе группы "ковид-нигилистов", которые агрессивно требовали обслужить их без масок в саратовской кондитерской "Яблонька". Немного потерпеть Долгий карантин приводит к нарастанию чувства тревожности, и люди начинают отрицать проблему, объясняет член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко."Это способ психологической защиты, — говорит он. — Однако нет ни одного научного доказательства вреда масок. Если носить их как полагается и вовремя менять, никаких проблем быть не должно". Эксперт подчеркивает: если сравнить неудобства от масок и последствия заражения коронавирусом, лучше немного потерпеть, но остаться здоровым.

https://ria.ru/20201120/maska-1585547240.html

https://ria.ru/20201007/draka-1578493889.html

https://ria.ru/20201022/strelba-1581093876.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578213998.html

https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html

https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html

https://ria.ru/20200923/maski-1577635162.html

https://ria.ru/20201030/maski-1582177222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)