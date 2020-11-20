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Жителя Ленинградской области убили за просьбу надеть маску в автобусе
Жителя Ленинградской области убили за просьбу надеть маску в автобусе
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве жителя Ленинградской области, который получил ножевые ранения из-за просьбы надеть маски в маршрутном автобусе... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:49
2020-11-20T09:49
2020-11-20T12:46
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оренбургская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемых в убийстве жителя Ленинградской области, который получил ножевые ранения из-за просьбы надеть маски в маршрутном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили накануне вечером у дома 10 по Индустриальному проспекту в Петербурге. Убитый оказался 53-летним жителем Мурино, заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как выяснилось в ходе расследования, погибший возвращался домой с корпоратива. В маршрутке у него завязался конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил их надеть маски."Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался", — говорится в сообщении.По подозрению в нападении задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Мужчину ранее судили за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно он смертельно ранил погибшего. Позже стало известно, что мужчине предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте.
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ленинградская область, оренбургская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости.
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве жителя Ленинградской области
, который получил ножевые ранения из-за просьбы надеть маски в маршрутном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили накануне вечером у дома 10 по Индустриальному проспекту в Петербурге. Убитый оказался 53-летним жителем Мурино, заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Как выяснилось в ходе расследования, погибший возвращался домой с корпоратива. В маршрутке у него завязался конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил их надеть маски.
"Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался", — говорится в сообщении.
По подозрению в нападении задержаны двое уроженцев Оренбургской области
: 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Мужчину ранее судили за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно он смертельно ранил погибшего.
Позже стало известно, что мужчине предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте.