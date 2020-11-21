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Российская делегация прибыла в Баку
Российская делегация прибыла в Баку
Российская межведомственная делегация, в состав которой входит глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыла в Баку. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:14
2020-11-21T15:14
2020-11-21T15:14
россия
алексей оверчук
анна попова
михаил мурашко
сергей лавров
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Российская межведомственная делегация, в состав которой входит глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыла в Баку.Кроме Лаврова в состав делегации входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук.Также ранее в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.До Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.
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россия, алексей оверчук, анна попова, михаил мурашко, сергей лавров, баку, азербайджан, в мире