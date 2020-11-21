https://ria.ru/20201121/lavrov-1585677785.html

Российская делегация прибыла в Баку

Российская делегация прибыла в Баку

Российская межведомственная делегация, в состав которой входит глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыла в Баку. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:14

2020-11-21T15:14

2020-11-21T15:14

россия

алексей оверчук

анна попова

михаил мурашко

сергей лавров

баку

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_7cbc2aa490d7d135c36553da4e656561.jpg

БАКУ, 21 ноя - РИА Новости. Российская межведомственная делегация, в состав которой входит глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыла в Баку.Кроме Лаврова в состав делегации входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Алексей Оверчук.Также ранее в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.До Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.

россия

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей оверчук, анна попова, михаил мурашко, сергей лавров, баку, азербайджан, в мире