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В Армении завели дело после пресс-конференции экс-главы Генштаба
В Армении завели дело после пресс-конференции экс-главы Генштаба
Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" после пресс-конференции бывшего... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:07
2020-11-21T14:11
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
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азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" после пресс-конференции бывшего начальника службы военного контроля, экс-главы генштаба ВС республики Мовсеса Акопяна, во время которой он подверг резкой критике власти страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение."На основании материалов, собранных в связи с пресс-конференцией Акопяна, в Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.Ранее министерство обороны Армении заявило, что Акопян "делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру вооруженных сил и особенности воинских звеньев". По мнению военного ведомства, это "совершенно секретная информация, разглашение которой преследуется в уголовном порядке".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
баку
азербайджан
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

В Армении завели дело после пресс-конференции экс-главы Генштаба

14:07 21.11.2020 (обновлено: 14:11 21.11.2020)
 
© Sputnik / Asatur Yesayants Бывший руководитель военно-контрольной службы Армении Мовсес Акопян
Бывший руководитель военно-контрольной службы Армении Мовсес Акопян - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" после пресс-конференции бывшего начальника службы военного контроля, экс-главы генштаба ВС республики Мовсеса Акопяна, во время которой он подверг резкой критике власти страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.
Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение.
Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"На основании материалов, собранных в связи с пресс-конференцией Акопяна, в Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее министерство обороны Армении заявило, что Акопян "делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру вооруженных сил и особенности воинских звеньев". По мнению военного ведомства, это "совершенно секретная информация, разглашение которой преследуется в уголовном порядке".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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