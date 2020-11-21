https://ria.ru/20201121/kritika-1585669159.html

В Армении завели дело после пресс-конференции экс-главы Генштаба

В Армении завели дело после пресс-конференции экс-главы Генштаба

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" после пресс-конференции бывшего... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:07

2020-11-21T14:07

2020-11-21T14:11

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

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азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" после пресс-конференции бывшего начальника службы военного контроля, экс-главы генштаба ВС республики Мовсеса Акопяна, во время которой он подверг резкой критике власти страны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение."На основании материалов, собранных в связи с пресс-конференцией Акопяна, в Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.Ранее министерство обороны Армении заявило, что Акопян "делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру вооруженных сил и особенности воинских звеньев". По мнению военного ведомства, это "совершенно секретная информация, разглашение которой преследуется в уголовном порядке".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире